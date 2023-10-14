Небезпека в морі: у прибережні води Одещини винесло морську міну

Фото: скриншот

На Одещині у прибережну зону штормом винесло черговий морський "подарунок" ворога — протикорабельну міну. Її було виявлено на відстані кілометра від берега. Фахівці контрольовано знищили вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Читайте також:

"Підрозділом фахівців угруповання різнорідних сил здійснено контрольований підрив. Міну знищено. Нагадуємо про дотримання правил безпеки та обмежень воєнного стану. Штормова погода, притаманна цій порі, може повторювати подібні неприємні сюрпризи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чорному морі упродовж лише цього року виявлено понад 30 мін різного виду і різної ступені загрози. Росія замінувала економічну зону та територіальне море України ще на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомила очільниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Також ми писали, що країни чорноморського узбережжя мають долучитися до розмінування акваторії. Наразі у морі залишається багато російських мін, які створюють великі проблеми цивільним та торговим мореплавцям. Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.