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Опасность в море: в прибрежные воды Одесчины вынесло морскую мину

14 октября 2023 17:27
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Опасность в море: в прибрежные воды Одесщины вынесло морскую мину
Контролируемый подрыв морской мины. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области в прибрежную зону штормом вынесло очередной морской "подарок" врага — противокорабельную мину. Она была обнаружена на расстоянии километра от берега. Специалисты контролируемо уничтожили взрывоопасный предмет.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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"Подразделением специалистов группировки разнородных сил совершен контролируемый подрыв. Мина уничтожена. Напоминаем о соблюдении правил безопасности и ограничений военного положения. Штормовая погода, присущая в это время, может повторять подобные неприятные сюрпризы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черном море в течение всего этого года обнаружено более 30 мин разного вида и разной степени угрозы. Россия заминировала экономическую зону и территориальное море Украины еще в начале полномасштабного вторжения. Об этом сообщила глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Также мы писали, что страны черноморского побережья должны приобщиться к разминированию акватории. Пока в море остается много российских мин, создающих большие проблемы гражданским и торговым мореплавателям. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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