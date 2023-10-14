Опасность в море: в прибрежные воды Одесщины вынесло морскую мину

Опасность в море: в прибрежные воды Одесчины вынесло морскую мину
В Одесской области в прибрежную зону штормом вынесло очередной морской "подарок" врага — противокорабельную мину. Она была обнаружена на расстоянии километра от берега. Специалисты контролируемо уничтожили взрывоопасный предмет.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
"Подразделением специалистов группировки разнородных сил совершен контролируемый подрыв. Мина уничтожена. Напоминаем о соблюдении правил безопасности и ограничений военного положения. Штормовая погода, присущая в это время, может повторять подобные неприятные сюрпризы", — говорится в сообщении.
Напомним, в Черном море в течение всего этого года обнаружено более 30 мин разного вида и разной степени угрозы. Россия заминировала экономическую зону и территориальное море Украины еще в начале полномасштабного вторжения. Об этом сообщила глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Также мы писали, что страны черноморского побережья должны приобщиться к разминированию акватории. Пока в море остается много российских мин, создающих большие проблемы гражданским и торговым мореплавателям. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
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