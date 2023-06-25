Небезпека з Чорного моря: скільки кораблів ворог вивів на чергування

Російський корабель. Фото: Міністерство оборони РФ

Станом на ранок 25 червня ворог зменшив кількість флотилії в акваторії Чорного моря. Зараз там перебувють 6 кораблів та 1 підводний ракетоносій.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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"В Чорному морі ворог зменшив корабельне угруповання до 6, а ракетоносіїв — до 1. На бойовому чергуванні лишився підводний човен, спорядження якого до 4 "Калібрів". Загальна ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня лишається динамічною та напруженою",— йдеться у повідомленні.

Обстріл Очакова

Зранку ворог підступно завдав удару по приватному сектору прибережної смуги Очакова. Внаслідок влучання в приватне обійстя спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило.

"Загрози з боку ворога залишаються на досить високому рівні, як щодо артилерійських обстрілів та авіаційних ударів прифронтових територій, так і ракетно-дронових ударів глибше в тилові регіони",— зазначили в ОК "Південь".

Мінна небезпека

Разом з тим, лишається актуальною мінно-вибухова небезпека як деокупованих територій Миколаївщини, Херсонщини, так і прибережної смуги Чорного моря.

Нагадаємо, напередодні в Чорному морі було збільшено корабельне угруповання. Ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій.