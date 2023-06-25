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Опасность с Черного моря: сколько кораблей враг вывел на дежурство

25 июня 2023 10:01
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Опасность Черного моря: сколько кораблей враг вывел на дежурство
Российский корабль. Фото: Министерство обороны РФ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на утро 25 июня враг снизил количество флотилии в акватории Черного моря. Сейчас там находится 6 кораблей и 1 подводный ракетоноситель.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг" .

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"В Черном море враг уменьшил корабельную группировку до 6, а ракетоносителей — до 1. На боевом дежурстве осталась подлодка, снаряжение которой до 4 "Калибров". Общая ситуация в зоне ответственности Сил обороны юга остается динамичной и напряженной", — говорится в сообщении.

Обстрел Очакова

Утром враг коварно нанес удар по частному сектору прибрежной полосы Очакова. В результате попадания в частный дом вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

"Угрозы со стороны врага остаются на достаточно высоком уровне, как в отношении артиллерийских обстрелов и авиационных ударов прифронтовых территорий, так и ракетно-дроновых ударов глубже в тыловые регионы",— отметили в ОК "Юг".

Минная опасность

Вместе с тем остается актуальной минно-взрывная опасность как деоккупированных территорий Николаевщины, Херсонщины, так и прибрежной полосы Черного моря.

Напомним, накануне в Черном море была увеличена корабельная группировка. Враг вывел на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель.

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