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Небо вкриють туман та хмари: якою буде погода в Одесі сьогодні

6 жовтня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 жовтня
Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 6 жовтня, в Одесі переважатиме хмарна погода. Зранку можливий невеличкий туман, який розсіється до обіду. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Переважно хмарно. 
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 3-9 м/с. 
  • Температура вночі 15-17 °С, вдень 17-21 °С. 
  • Температура морської води 17-18 °С.
  • Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
  • Вологість — 70%.

 

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями мінлива хмарність.
  • Вітер південно-західний, 3-17 м/с. 
  • Температура вночі 10-15 °С, вдень 19-24 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Україна все глибше занурюється в осінню пору року, температура повітря не перестає падати. Водіям авто варто стерегтися сильних вітрів і не паркувати свої автомобілі під деревами.

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