Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 жовтня

Небо вкриють туман та хмари: якою буде погода в Одесі сьогодні
6 жовтня 2023 06:30
Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 6 жовтня, в Одесі переважатиме хмарна погода. Зранку можливий невеличкий туман, який розсіється до обіду.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 3-9 м/с.
- Температура вночі 15-17 °С, вдень 17-21 °С.
- Температура морської води 17-18 °С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість — 70%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями мінлива хмарність.
- Вітер південно-західний, 3-17 м/с.
- Температура вночі 10-15 °С, вдень 19-24 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Україна все глибше занурюється в осінню пору року, температура повітря не перестає падати. Водіям авто варто стерегтися сильних вітрів і не паркувати свої автомобілі під деревами.