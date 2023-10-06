Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 6 жовтня

Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 жовтня, в Одесі переважатиме хмарна погода. Зранку можливий невеличкий туман, який розсіється до обіду.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 3-9 м/с.

Температура вночі 15-17 °С, вдень 17-21 °С.

Температура морської води 17-18 °С.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість — 70%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями мінлива хмарність.

Вітер південно-західний, 3-17 м/с.

Температура вночі 10-15 °С, вдень 19-24 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Україна все глибше занурюється в осінню пору року, температура повітря не перестає падати. Водіям авто варто стерегтися сильних вітрів і не паркувати свої автомобілі під деревами.