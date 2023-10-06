Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 октября.

Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 октября, в Одессе будет преобладать облачная погода. Утром возможен небольшой туман, рассеявшийся до обеда.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Преимущественно облачно.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 3-9 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 17-21°С.

Температура морской воды 17–18 °С.

Атмосферное давление – 765 мм рт. ст.

Влажность — 70%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Местами переменная облачность.

Ветер юго-западный, 3-17 м/с.

Температура ночью 10-15°С, днем 19-24°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Украина все глубже погружается в осеннее время года, температура воздуха не перестает падать. Водителям авто следует остерегаться сильных ветров и не парковать свои автомобили под деревьями.