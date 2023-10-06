Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 октября.

Небо будет скрыто за облаками: погода будет в Одессе
6 октября 2023 06:30
Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 6 октября, в Одессе будет преобладать облачная погода. Утром возможен небольшой туман, рассеявшийся до обеда.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Преимущественно облачно.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 3-9 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 17-21°С.
- Температура морской воды 17–18 °С.
- Атмосферное давление – 765 мм рт. ст.
- Влажность — 70%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Местами переменная облачность.
- Ветер юго-западный, 3-17 м/с.
- Температура ночью 10-15°С, днем 19-24°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
Украина все глубже погружается в осеннее время года, температура воздуха не перестает падать. Водителям авто следует остерегаться сильных ветров и не парковать свои автомобили под деревьями.