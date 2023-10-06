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Небо будет скрыто за облаками: погода будет в Одессе

6 октября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 6 октября.
Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 6 октября, в Одессе будет преобладать облачная погода. Утром возможен небольшой туман, рассеявшийся до обеда.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Преимущественно облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 3-9 м/с.
  • Температура ночью 15-17°С, днем 17-21°С.
  • Температура морской воды 17–18 °С.
  • Атмосферное давление – 765 мм рт. ст.
  • Влажность — 70%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Местами переменная облачность.
  • Ветер юго-западный, 3-17 м/с.
  • Температура ночью 10-15°С, днем 19-24°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Украина все глубже погружается в осеннее время года, температура воздуха не перестает падать. Водителям авто следует остерегаться сильных ветров и не парковать свои автомобили под деревьями.

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