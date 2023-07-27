Негода на Одещині: низка населених пунктів без світла

Фахівці ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК

Після нічної зливи без світла 42 населених пункти, частково — ще 4. Найскладніша ситуація в Одеському районі.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

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Всього на ліквідацію наслідків негоди залучено 76 бригад, у складі яких 223 кваліфікованих фахівців та 89 одиниць спеціальної техніки.

"Ми продовжуємо усувати наслідки негоди. Уже зі світлом 17 тисяч родин з 31 населеного пункту. На жаль, через нічну грозу кількість населених пунктів, що залишилися без світла, зросла", — йдеться в повідомленні.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, на Одещині продовжить вирувати негода. В регіоні оголосили штормове попередження. Очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.