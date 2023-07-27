Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 липня

Люди під дощем. Фото: google

Сьогодні, 27 липня, на Одещині продовжить вирувати негода. В регіоні оголосили штормове попередження. Очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Дощ, вранці та вдень значний, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 20-22°C, вдень 23-25°C.

Температура морської води 20-21°C.

Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.

Вологість — 82%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Дощ, місцями значний, гроза.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі під час грози місцями шквал, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 18-23°C, вдень 21-26°C.

На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

27 липня, на значній частині України очікуються опади. Синоптики попереджають про сильні дощі та шквали. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.