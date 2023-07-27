Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 липня

Злива та вітер: детальний прогноз погоди в Одесі
27 липня 2023 06:00
Люди під дощем. Фото: google
Сьогодні, 27 липня, на Одещині продовжить вирувати негода. В регіоні оголосили штормове попередження. Очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Дощ, вранці та вдень значний, гроза.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 20-22°C, вдень 23-25°C.
- Температура морської води 20-21°C.
- Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
- Вологість — 82%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Дощ, місцями значний, гроза.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі під час грози місцями шквал, вдень пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 18-23°C, вдень 21-26°C.
- На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.
Погода в Україні
27 липня, на значній частині України очікуються опади. Синоптики попереджають про сильні дощі та шквали. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.