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Злива та вітер: детальний прогноз погоди в Одесі

27 липня 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 липня
Люди під дощем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 27 липня, на Одещині продовжить вирувати негода. В регіоні оголосили штормове попередження. Очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Дощ, вранці та вдень значний, гроза.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 20-22°C, вдень 23-25°C.
  • Температура морської води 20-21°C.
  • Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
  • Вологість — 82%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Дощ, місцями значний, гроза.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі під час грози місцями шквал, вдень пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 18-23°C, вдень 21-26°C.
  • На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

27 липня, на значній частині України очікуються опади. Синоптики попереджають про сильні дощі та шквали. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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