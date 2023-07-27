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Ливень и ветер: подробный прогноз погоды в Одессе

27 июля 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 июля.
Люди под дождем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 27 июля, в Одесской области продолжит бушевать непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Дождь, утром и днем ​​сильный, гроза.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.
  • Ночью 20-22 °C, днем ​​23-25 °C.
  • Температура морской воды 20-21 °C.
  • Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
  • Влажность - 82%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Дождь, местами сильный, гроза.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью во время грозы местами шквал, днем ​​порывы 15-20 м/с.
  • Ночью 18-23 °C, днем ​​21-26 °C.
  • На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

27 июля на значительной части Украины ожидаются осадки. Синоптики предупреждают о сильных дождях и шквалах. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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