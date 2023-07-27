Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 июля.

Ливень и ветер: подробный прогноз погоды в Одессе
27 июля 2023 06:00
Люди под дождем. Фото: google
Сегодня, 27 июля, в Одесской области продолжит бушевать непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Дождь, утром и днем сильный, гроза.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
- Ночью 20-22 °C, днем 23-25 °C.
- Температура морской воды 20-21 °C.
- Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
- Влажность - 82%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Дождь, местами сильный, гроза.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью во время грозы местами шквал, днем порывы 15-20 м/с.
- Ночью 18-23 °C, днем 21-26 °C.
- На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.
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