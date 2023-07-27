Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 июля.

Люди под дождем. Фото: google

Сегодня, 27 июля, в Одесской области продолжит бушевать непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Дождь, утром и днем ​​сильный, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.

Ночью 20-22 °C, днем ​​23-25 °C.

Температура морской воды 20-21 °C.

Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Влажность - 82%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Дождь, местами сильный, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью во время грозы местами шквал, днем ​​порывы 15-20 м/с.

Ночью 18-23 °C, днем ​​21-26 °C.

На дорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

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27 июля на значительной части Украины ожидаются осадки. Синоптики предупреждают о сильных дождях и шквалах. Подробный прогноз погоды читайте в материале.