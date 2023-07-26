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Внаслідок підриву міни на Одещині пошкоджено будинок

26 липня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Внаслідок підриву міни на Одещині пошкоджено будинок
Підрив міни. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині ще дві міни самовільно здетонували внаслідок штормового моря. Громадян закликають не наближатись до узбережжя щонайменше на 200 м.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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В тому самому районі, де раніше відбулись два вибухи, сталася ще одна самовільна детонація міни. Крім того, інша міна була винесена неподалік Одеси на самий зріз води.

"Внаслідок потужного хвилювання моря стався самовільний підрив. Пошкоджено дачний будинок. Люди не постраждали. Не наближайтеся до узбережжя щонайменше на 200 м! Особливо під час шторму!" — йдеться в повідомленні. 

Обов'язково дотримуйтесь таких правил:

  • Не торкайтесь та не пересувайте підозрілих предметів. 
  • Не використовуйте радіозв'язок та мобільні телефони в небезпечній зоні, оскільки вони можуть спровокувати вибух. 
  • Не заливайте, не засипайте та не накривайте предмети рідинами, ґрунтом чи іншим матеріалом. 
  • Не торкайтесь підозрілих пристроїв та уникайте будь-якого звукового, світлового, теплового чи механічного впливу на них, оскільки більшість вибухових речовин є отруйними та чутливими до механічних, звукових та теплових впливів.

При виявленні вибухових пристроїв негайно зателефонуйте на номери 101 або 102, щоб повідомити служби безпеки.

Нагадаємо, в Чорному морі вирує шторм — це посилює мінну небезпеку. Вчора ввечері на чорноморському узбережжі Миколаївщини міну невідомого типу прибило на берег, і вона автоматично здетонувала. Крім того, боєприпаси також прибило сьогодні вранці до берега Одещини. 

Зазначимо, від початку повномасштабної війни ВМС України знищили понад 100 морських якірних мін на узбережжі. Ці міни, які датуються кількома десятиліттями, виявилися дуже нестабільними, що ускладнює процес розмінування Чорного моря.

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