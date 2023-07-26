В результате подрыва мины в Одесской области поврежден дом

Подрыв мины. Фото: google

В Одесской области еще две мины самовольно сдетонировали в результате шторма на море. Граждан призывают не приближаться к побережью минимум на 200 м.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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В том же районе, где раньше произошли два взрыва, произошла еще одна самовольная детонация мины. Кроме того, другая мина была вынесена неподалеку от Одессы на самый срез воды.

"В результате мощного волнения моря произошел самовольный подрыв. Поврежден дачный дом. Люди не пострадали. Не приближайтесь к побережью как минимум на 200 м! Особенно во время шторма!" — говорится в сообщении.

Обязательно соблюдайте следующие правила:

Не прикасайтесь и не передвигайте подозрительные предметы.

Не используйте радио и мобильные телефоны в опасной зоне, поскольку они могут спровоцировать взрыв.

Не заливайте, не засыпайте и не покрывайте предметы жидкостями, грунтом или другим материалом.

Не прикасайтесь к подозрительным устройствам и избегайте любого звукового, светового, теплового или механического воздействия на них, поскольку большинство взрывчатых веществ являются ядовитыми и чувствительными к механическим, звуковым и тепловым воздействиям.

При обнаружении взрывных устройств немедленно позвоните по телефону 101 или 102, чтобы сообщить службам безопасности.

Напомним, в Черном море бурлит шторм — это усугубляет минную опасность. Вчера вечером на черноморском побережье Николаевской области мину неизвестного типа прибило к берегу, и она автоматически сдетонировала. Кроме того, боеприпасы также прибили сегодня утром к берегу Одесчины.

Отметим, что с начала полномасштабной войны ВМС Украины уничтожили более 100 морских якорных мин на побережье. Эти мины, датируемые несколькими десятилетиями, оказались очень нестабильны, что затрудняет процесс разминирования Черного моря.