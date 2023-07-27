Непогода в Одесской области: ряд населенных пунктов без света

Специалисты ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

После ночного ливня без света 42 населенных пункта, частично еще 4. Самая сложная ситуация в Одесском районе.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Всего на ликвидацию последствий непогоды привлечено 76 бригад, в составе которых 223 квалифицированных специалиста и 89 единиц специальной техники.

"Мы продолжаем устранять последствия непогоды. Уже со светом 17 тысяч семей из 31 населенного пункта. К сожалению, из-за ночной грозы количество оставшихся без света населенных пунктов возросло", — говорится в сообщении.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня, 27 июля, в Одесской области продолжит бушевать непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.