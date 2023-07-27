Негода на Одещині: поліцейські дали поради для водіїв та пішоходів

Керування авто в дощ. Фото: google

Одещину накрила негода, слизький асфальт може призвести до ДТП, звісно, якщо не дотримуватись ПДР. Незалежно від того, чи ви пішохід, чи водій, деякі поради можуть допомогти забезпечити вашу безпеку

Ряд порад опублікувала Патрульна поліція Одеської області.

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Правила безпеки в негоду для водіїв

Увімкніть ближнє світло фар, щоб бути більш помітним на дорозі.

Дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортними засобами та не перевищуйте швидкість в умовах дощу.

Робіть різкі маневри обережно, оскільки на мокрому асфальті автомобіль може занести.

У разі потреби зупиніться поступово, знижуючи швидкість плавно.

Якщо дощ настільки сильний, що ви не бачите перед собою інших транспортних засобів, безпечніше зупинитися на узбіччі й увімкнути аварійну сигналізацію.

Пам'ятайте, що погіршується видимість та збільшується гальмівний шлях на мокрому асфальті, тому утримуйтесь від різких маневрів.

Безпека пішоходів у негоду

Уникайте раптового виходу на проїжджу частину дороги та перетинайте її лише в дозволених місцях.

Будьте уважними та зачекайте, поки транспортний засіб повільно проїде, перш ніж виходити на дорогу.

Пам'ятайте, що на мокрому асфальті автомобіль може стати некерованим, тому будьте особливо обережними.

"Звертаємося до всіх учасників дорожнього руху: будьте уважними, зважайте на погодні умови. У разі потреби телефонуйте 102", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, на Одещині продовжить вирувати негода. В регіоні оголосили штормове попередження. Очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.