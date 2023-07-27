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Непогода в Одесской области: полицейские дали советы для водителей и пешеходов

27 июля 2023 14:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Непогода в Одесской области: полицейские дали советы для водителей и пешеходов
Управление авто в дождь. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесчину накрыло непогода, скользкий асфальт может привести к ДТП, конечно, если не соблюдать ПДД. Независимо от того, вы пешеход или водитель, некоторые советы могут помочь обеспечить вашу безопасность

Ряд советов опубликовала Патрульная полиция Одесской области.

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Правила безопасности в непогоду для водителей

  • Включите ближний свет фар, чтобы быть заметнее на дороге.
  • Соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами и не превышайте скорость в условиях дождя.
  • Совершайте резкие маневры осторожно, поскольку на мокром асфальте автомобиль может занести.
  • При необходимости остановитесь постепенно, снижая скорость плавно.
  • Если дождь настолько сильный, что вы не видите других транспортных средств, безопаснее остановиться на обочине и включить аварийную сигнализацию.

Помните, что ухудшается видимость и увеличивается тормозной путь на мокром асфальте, поэтому удерживайтесь от резких маневров.

Безопасность пешеходов в непогоду

  • Избегайте внезапного выхода на проезжую часть дороги и пересекайте ее только в разрешенных местах.
  • Будьте внимательны и подождите, пока транспортное средство медленно проедет, прежде чем выходить на дорогу.
  • Помните, что на мокром асфальте автомобиль может оказаться неуправляемым, поэтому будьте особенно осторожны.

"Обращаемся ко всем участникам дорожного движения: будьте внимательны, учитывайте погодные условия. В случае необходимости звоните по телефону 102", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 27 июля, в Одесской области продолжит бушевать непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

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