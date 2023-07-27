Непогода в Одесской области: полицейские дали советы для водителей и пешеходов
Одесчину накрыло непогода, скользкий асфальт может привести к ДТП, конечно, если не соблюдать ПДД. Независимо от того, вы пешеход или водитель, некоторые советы могут помочь обеспечить вашу безопасность
Ряд советов опубликовала Патрульная полиция Одесской области.
Правила безопасности в непогоду для водителей
- Включите ближний свет фар, чтобы быть заметнее на дороге.
- Соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами и не превышайте скорость в условиях дождя.
- Совершайте резкие маневры осторожно, поскольку на мокром асфальте автомобиль может занести.
- При необходимости остановитесь постепенно, снижая скорость плавно.
- Если дождь настолько сильный, что вы не видите других транспортных средств, безопаснее остановиться на обочине и включить аварийную сигнализацию.
Помните, что ухудшается видимость и увеличивается тормозной путь на мокром асфальте, поэтому удерживайтесь от резких маневров.
Безопасность пешеходов в непогоду
- Избегайте внезапного выхода на проезжую часть дороги и пересекайте ее только в разрешенных местах.
- Будьте внимательны и подождите, пока транспортное средство медленно проедет, прежде чем выходить на дорогу.
- Помните, что на мокром асфальте автомобиль может оказаться неуправляемым, поэтому будьте особенно осторожны.
"Обращаемся ко всем участникам дорожного движения: будьте внимательны, учитывайте погодные условия. В случае необходимости звоните по телефону 102", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 27 июля, в Одесской области продолжит бушевать непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.