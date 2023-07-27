Непогода в Одесской области: полицейские дали советы для водителей и пешеходов

Управление авто в дождь. Фото: google

Одесчину накрыло непогода, скользкий асфальт может привести к ДТП, конечно, если не соблюдать ПДД. Независимо от того, вы пешеход или водитель, некоторые советы могут помочь обеспечить вашу безопасность

Ряд советов опубликовала Патрульная полиция Одесской области.

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Правила безопасности в непогоду для водителей

Включите ближний свет фар, чтобы быть заметнее на дороге.

Соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами и не превышайте скорость в условиях дождя.

Совершайте резкие маневры осторожно, поскольку на мокром асфальте автомобиль может занести.

При необходимости остановитесь постепенно, снижая скорость плавно.

Если дождь настолько сильный, что вы не видите других транспортных средств, безопаснее остановиться на обочине и включить аварийную сигнализацию.

Помните, что ухудшается видимость и увеличивается тормозной путь на мокром асфальте, поэтому удерживайтесь от резких маневров.

Безопасность пешеходов в непогоду

Избегайте внезапного выхода на проезжую часть дороги и пересекайте ее только в разрешенных местах.

Будьте внимательны и подождите, пока транспортное средство медленно проедет, прежде чем выходить на дорогу.

Помните, что на мокром асфальте автомобиль может оказаться неуправляемым, поэтому будьте особенно осторожны.

"Обращаемся ко всем участникам дорожного движения: будьте внимательны, учитывайте погодные условия. В случае необходимости звоните по телефону 102", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 27 июля, в Одесской области продолжит бушевать непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.