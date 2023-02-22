Негода на Одещині залишила тисячі домівок без світла: де найскладніша ситуація

Ремонтні роботи тривають

Протягом ночі енергетики повернули світло для 16 тисяч родин в 16 населених пунктах, що були знеструмлені через негоду. Втім електроенергія з’явилась поки не у всіх. Наразі продовжуються роботи.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

Вже відремонтували 3 повітряні лінії, що дало змогу заживити 63 трансформаторні підстанції, які вийшли з ладу через негоду. Станом на 12:00 знеструмленими залишається ще 1 тисяча домівок у 8 населених пунктах. Найскладніша ситуація в Одеському районі.

"Сильні пориви вітру можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", — йдеться в повідомленні.

У разі відсутності світла, будь ласка, повідомте про це через:

сторінку у фейсбук;

повідомлення на сайті;

чат-бот у Viber або Telegram — (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");

кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.

Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго". Втім, негода також може внести свої корективи у графіки відключень світла.