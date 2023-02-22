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Аварійні чи стабілізаційні: яка ситуація в енергосистемі Одещини

22 лютого 2023 10:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Аварійні чи стабілізаційні: яка ситуація в енергосистемі Одещини
Аварійні чи стабілізаційні: яка ситуація в енергосистемі Одещини
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго". Втім негода також може внести свої корективи у графіки відключень світла. 

Про це повідомляють "Укренерго" та ДТЕК Одеські електромережі. 

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Мережеві обмеження 

Внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами застосовуються мережеві обмеження. Це призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.

"Бригади "Укренерго" продовжують ремонтні роботи для усунення мережевих обмежень для Одеси та Одеського району. Через складність і масштабність пошкоджень відновлення надійного енергопостачання вимагає тривалого часу", — зазначають енергетики.

Аварійні відключення

Від учора в Одеській області погіршились погодні умови внаслідок чого почались аварійні відключення світла. Увечері без електроенергії залишилось 24 населених пункти області, це приблизно 17 тисяч родин. Найбільше постраждали Ізмаїльський, Подільський та Центральний регіони.

"Через дощ та сильний вітер на Одещині можуть падати дерева, що призводить до обриву проводів. 44 аварійні бригади ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків погіршення погоди", — йдеться в повідомленні.

Якщо ви побачите пошкоджені мережі – ні в якому разі не наближайтесь до них та зверніться до нас у приватні повідомлення на сторінці у Facebook, або скористайтесь кол-центром.

Нагадаємо, щодня десятки тисяч людей телефонують в ДТЕК, втім не всім міг відповісти оператор. Наразі в компанії збільшили кількість ліній у колцентрі, а також додатково залучили 65 операторів.

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