Аварийные или стабилизационные: какая ситуация в энергосистеме Одесской области

В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждений оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго". Впрочем, непогода также может внести свои коррективы в графики отключений света.

Об этом сообщают Укрэнерго и ДТЭК Одесские электросети.

Сетевые ограничения

В результате предварительных ракетных ударов и атак дронами применяются сетевые ограничения. Это приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки остающегося в работе оборудования.

"Бригады Укрэнерго продолжают ремонтные работы по устранению сетевых ограничений для Одессы и Одесского района. Из-за сложности и масштабности повреждений восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени", — отмечают энергетики.

Аварийные отключения

Со вчера в Одесской области ухудшились погодные условия, в результате чего начались аварийные отключения света. Вечером без электроэнергии осталось 24 населенных пункта области, это примерно 17 тысяч семей. Больше всего пострадали Измаильский, Подольский и Центральный регионы.

"Из-за дождя и сильного ветра в Одесской области могут падать деревья, что приводит к обрыву проводов. 44 аварийные бригады ДТЭК работают над ликвидацией последствий ухудшения погоды", — говорится в сообщении.

Если вы увидите поврежденные сети, ни в коем случае не приближайтесь к ним и обратитесь к нам в частные сообщения на странице Facebook или воспользуйтесь колл-центром.

Напомним, ежедневно десятки тысяч человек звонят в ДТЭК, впрочем, не всем мог ответить оператор. В настоящее время в компании увеличили количество линий в колл-центре, а также дополнительно привлекли 65 операторов.