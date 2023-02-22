Аварийные или стабилизационные: какая ситуация в энергосистеме Одесской области
В Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждений оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго". Впрочем, непогода также может внести свои коррективы в графики отключений света.
Об этом сообщают Укрэнерго и ДТЭК Одесские электросети.
-
Потребности окупантов в приоритете: жители Крыма столкнулись с дефицитом лекарств
-
Не пригоден: перечень болезней органов пищеварения, освобождающих от мобилизации
-
Байден встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО, которые поддерживают Украину
-
Моника Беллуччи закрутила роман с известным режиссером: их подловили папарацци во время свидания
-
В Харькове усилят меры безопасности с 23 по 24 февраля
-
В Украине впервые продадут NFT-коллекцию с изображением кошек: средства потратят на морские дроны для ВСУ
-
Прикрывался псевдоинвалидностью: пограничники Одесчины задержали очередного беглеца
-
Папа Римский перед годовщиной вторжения рф выступил с новым заявлением о войне в Украине
-
"Пропаганда коммунизма и КГБ": Минцифры отреагировало на выход российской игры, доступной в Украине
-
МИД Китая заявило, что страна не планирует передавать оружие рф
Сетевые ограничения
В результате предварительных ракетных ударов и атак дронами применяются сетевые ограничения. Это приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений во избежание перегрузки остающегося в работе оборудования.
"Бригады Укрэнерго продолжают ремонтные работы по устранению сетевых ограничений для Одессы и Одесского района. Из-за сложности и масштабности повреждений восстановление надежного энергоснабжения требует длительного времени", — отмечают энергетики.
Аварийные отключения
Со вчера в Одесской области ухудшились погодные условия, в результате чего начались аварийные отключения света. Вечером без электроэнергии осталось 24 населенных пункта области, это примерно 17 тысяч семей. Больше всего пострадали Измаильский, Подольский и Центральный регионы.
"Из-за дождя и сильного ветра в Одесской области могут падать деревья, что приводит к обрыву проводов. 44 аварийные бригады ДТЭК работают над ликвидацией последствий ухудшения погоды", — говорится в сообщении.
Если вы увидите поврежденные сети, ни в коем случае не приближайтесь к ним и обратитесь к нам в частные сообщения на странице Facebook или воспользуйтесь колл-центром.
Напомним, ежедневно десятки тысяч человек звонят в ДТЭК, впрочем, не всем мог ответить оператор. В настоящее время в компании увеличили количество линий в колл-центре, а также дополнительно привлекли 65 операторов.