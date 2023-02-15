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"Не було дати оновлення графіків": одеський ДТЕК оштрафували

15 лютого 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеський ДТЕК оштрафували: в чому причина
Керівництво компанії не погоджується із рішенням
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики (НКРЕКУ), вирішила оштрафувати ДТЕК Одеські електромережі. Компанія має сплатити суму 85 тисяч гривень.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії 15 лютого.

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Причиною для накладення штрафу стала відсутність на офіційному сайті компанії у розділі "графіки відключення" вказівки дати останнього оновлення. У ДТЕК Одеські електричні мережі не погоджуються із даним рішенням. 

"Таке несправедливе ставлення комісії демотивують енергетиків. Ситуація в Одесі, напевно, найскладніша по всій країні. Але за останній тиждень ми разом із колегами з Укренерго змогли стабілізувати ситуацію, і сьогодні Одеса та область практично без обмежень. Останні дні світло є по 17-18 годин на добу", — повідомив РБК-Україна генеральний директор компанії Дмитро Григор'єв.

Ситуація в енергосистемі Одещини

За останні 10 днів енергетики ДТЕК Одеські електромережі усунули понад 800 аварій на мережах компанії. В області наразі застосовуються графіки стабілізаційних відключень попри відсутність дефіциту електроенергії.

Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Нагадаємо, 10 лютого,  була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.

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