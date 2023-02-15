Одеський ДТЕК оштрафували: в чому причина

Керівництво компанії не погоджується із рішенням

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики (НКРЕКУ), вирішила оштрафувати ДТЕК Одеські електромережі. Компанія має сплатити суму 85 тисяч гривень.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії 15 лютого.

Причиною для накладення штрафу стала відсутність на офіційному сайті компанії у розділі "графіки відключення" вказівки дати останнього оновлення. У ДТЕК Одеські електричні мережі не погоджуються із даним рішенням.

"Таке несправедливе ставлення комісії демотивують енергетиків. Ситуація в Одесі, напевно, найскладніша по всій країні. Але за останній тиждень ми разом із колегами з Укренерго змогли стабілізувати ситуацію, і сьогодні Одеса та область практично без обмежень. Останні дні світло є по 17-18 годин на добу", — повідомив РБК-Україна генеральний директор компанії Дмитро Григор'єв.

Ситуація в енергосистемі Одещини

За останні 10 днів енергетики ДТЕК Одеські електромережі усунули понад 800 аварій на мережах компанії. В області наразі застосовуються графіки стабілізаційних відключень попри відсутність дефіциту електроенергії.

Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Нагадаємо, 10 лютого, була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.