Одесский ДТЭК оштрафовали: в чем причина

Руководство компании не соглашается с решением

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭК), решила оштрафовать ДТЭК Одесские электросети. Компания должна оплатить сумму 85 тысяч гривен.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 15 февраля.

Причиной наложения штрафа стало отсутствие на официальном сайте компании в разделе "графики отключения" указания даты последнего обновления. В ДТЭК Одесские электрические сети не согласны с данным решением.

"Такое несправедливое отношение комиссии демотивируют энергетиков. Ситуация в Одессе, наверное, самая сложная по всей стране. Но за последнюю неделю мы вместе с коллегами из Укрэнерго смогли стабилизировать ситуацию, и сегодня Одесса и область практически без ограничений. Последние дни свет есть по 17-18 часов в сутки", — сообщил РБК-Украина генеральный директор компании Дмитрий Григорьев.

Ситуация в энергосистеме Одесчины

За последние 10 дней энергетики ДТЭК Одесские электросети устранили более 800 аварий на сетях компании. В области применяются графики стабилизационных отключений, несмотря на отсутствие дефицита электроэнергии.

Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.