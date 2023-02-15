Одесский ДТЭК оштрафовали: в чем причина

"Не было дать обновление графиков": одесский ДТЭК оштрафовали
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики (НКРЭК), решила оштрафовать ДТЭК Одесские электросети. Компания должна оплатить сумму 85 тысяч гривен.
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 15 февраля.
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Причиной наложения штрафа стало отсутствие на официальном сайте компании в разделе "графики отключения" указания даты последнего обновления. В ДТЭК Одесские электрические сети не согласны с данным решением.
"Такое несправедливое отношение комиссии демотивируют энергетиков. Ситуация в Одессе, наверное, самая сложная по всей стране. Но за последнюю неделю мы вместе с коллегами из Укрэнерго смогли стабилизировать ситуацию, и сегодня Одесса и область практически без ограничений. Последние дни свет есть по 17-18 часов в сутки", — сообщил РБК-Украина генеральный директор компании Дмитрий Григорьев.
Ситуация в энергосистеме Одесчины
За последние 10 дней энергетики ДТЭК Одесские электросети устранили более 800 аварий на сетях компании. В области применяются графики стабилизационных отключений, несмотря на отсутствие дефицита электроэнергии.
Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.
Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.