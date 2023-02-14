Графіки відключень світла в Одесі

Ситуація в енергосистемі лишається складною

За останні 10 днів енергетики ДТЕК Одеські електромережі усунули понад 800 аварій на мережах компанії. В області наразі застосовуються графіки стабілізаційних відключень попри відсутність дефіциту електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

Аварії через перевантаження мереж

"З 4 по 13 лютого 206 бригад ДТЕК цілодобово ремонтували мережі компанії, щоб повернути світло в домівки жителів Одеси та Одеського району. Загалом усунули 10 аварій на високовольтних, 67 — на середньої наруги та 760 на мережах низької напруги. Основна причина аварій — перенавантаження мереж", — йдеться в повідомленні.

Нові графіки

Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Оновлений графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є . Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку

. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку

Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку

Нагадаємо, 10 лютого, була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.