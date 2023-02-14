Графіки відключень світла в Одесі

Обмежень немає, а відключення є: яка ситуація в енергосистемі Одещини
За останні 10 днів енергетики ДТЕК Одеські електромережі усунули понад 800 аварій на мережах компанії. В області наразі застосовуються графіки стабілізаційних відключень попри відсутність дефіциту електроенергії.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
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Аварії через перевантаження мереж
"З 4 по 13 лютого 206 бригад ДТЕК цілодобово ремонтували мережі компанії, щоб повернути світло в домівки жителів Одеси та Одеського району. Загалом усунули 10 аварій на високовольтних, 67 — на середньої наруги та 760 на мережах низької напруги. Основна причина аварій — перенавантаження мереж", — йдеться в повідомленні.
Нові графіки
Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.
Оновлений графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку
Нагадаємо, 10 лютого, була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.