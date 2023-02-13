Ситуація в енергосистемі Одещини: відключення світла та робота транспорту

Ліміти на 13 лютого не вводились

Сьогодні, 13 лютого, одеський міський електротранспорт частково вийшов на свої маршрути. Але доведеться трішки більше почекати, адже запустили не весь рухомий склад.

Про це під час єдиного марафону зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Трамваї та тролейбуси вийдуть на маршрути. Мова йде лише про певний відсоток. Максимум — половина рухомого складу. Можливо, це буде якийсь експериментальний день, тому що потрібно моніторити ситуацію, наскільки вистачатиме потужності, чи не буде перевантаження на мережі", — зазначив Братчук.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Також нагадаємо, що у підприємстві "Одесміськелектротранс" вже діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".

Ситуація в енергосистемі

Ліміти на 13 лютого не вводились. Але в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та Києва.

Тим часом в Одеській області та Одесі з 9 лютого в тестовому режимі починають діяти оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням складної ситуації в енергосистемі після масованих обстрілів та аварій на обладнанні НЕК "Укренерго".

Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням.

Нагадаємо, 10 лютого, була 14 масована ракетна атака на енергосистему України. Було влучання в об’єкти високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Найгірша ситуація наразі спостерігається у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Проте цілісність енергосистеми в порядку.