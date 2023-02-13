Ситуация в энергосистеме Одесской области: отключение света и работа транспорта

Лимиты на 13 февраля не вводились

Сегодня, 13 февраля, одесский городской электротранспорт частично вышел на свои маршруты. Но придется немного больше подождать, ведь запустили не весь подвижной состав.

Об этом во время единственного марафона отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Трамваи и троллейбусы выйдут на маршруты. Речь идет только об определенном проценте. Максимум — половина подвижного состава. Возможно, это будет какой-то экспериментальный день, потому что нужно мониторить ситуацию, насколько хватит мощности и не будет ли перегрузки на сети", — отметил Братчук.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Также напомним, что на предприятии "Одесгорэлектротранс" уже действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте — 50% кэшбека забирайте".

Ситуация в энергосистеме

Лимиты на 13 февраля не вводились. Но при увеличении потребления могут быть применены аварийные отключения. Это касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей.

Между тем, в Одесской области и Одессе с 9 февраля в тестовом режиме начинают действовать обновленные графики стабилизационных отключений с учетом сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов и аварий на оборудовании НЭК Укрэнерго.

Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Худшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.