Графики отключения света в Одессе.

Ситуация в энергосистеме остается сложной

За последние 10 дней энергетики ДТЭК Одесские электросети устранили более 800 аварий на сетях компании. В области применяются графики стабилизационных отключений несмотря на отсутствие дефицита электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Аварии из-за перегрузки сетей

"С 4 по 13 февраля 206 бригад ДТЭК круглосуточно ремонтировали сети компании, чтобы вернуть свет в дома жителей Одессы и Одесского района. Всего устранили 10 аварий на высоковольтных, 67 — на среднее поругание и 760 на сетях низкого напряжения. Основная причина аварий — аварий", —- говорится в сообщении.

Новые графики

Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.

Обновленный график учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть . Периоды, когда мы гарантируем наличие света. Это белый цвет на графике

. Периоды, когда мы гарантируем наличие света. Это белый цвет на графике Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике

Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике

Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Наихудшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.