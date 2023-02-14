Графики отключения света в Одессе.

Ограничений нет, а отключения есть: какая ситуация в энергосистеме Одесчины
За последние 10 дней энергетики ДТЭК Одесские электросети устранили более 800 аварий на сетях компании. В области применяются графики стабилизационных отключений несмотря на отсутствие дефицита электроэнергии.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
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Аварии из-за перегрузки сетей
"С 4 по 13 февраля 206 бригад ДТЭК круглосуточно ремонтировали сети компании, чтобы вернуть свет в дома жителей Одессы и Одесского района. Всего устранили 10 аварий на высоковольтных, 67 — на среднее поругание и 760 на сетях низкого напряжения. Основная причина аварий — аварий", —- говорится в сообщении.
Новые графики
Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать график отключений по вашему адресу по ссылке.
Обновленный график учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда мы гарантируем наличие света. Это белый цвет на графике
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике
Напомним, 10 февраля была 14 массированная ракетная атака на энергосистему Украины. Было попадание в объекты высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Наихудшая ситуация сейчас наблюдается в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако цельность энергосистемы в порядке.