Непогода в Одесской области оставила тысячи домов без света: где самая сложная ситуация

Ремонтные работы продолжаются

В течение ночи энергетики вернули свет для 16 тысяч семей в 16 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды. Впрочем, электроэнергия появилась пока не у всех. В настоящее время продолжаются работы.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

Уже отремонтировали три воздушные линии, что позволило заживить 63 трансформаторные подстанции, вышедшие из строя из-за непогоды. По состоянию на 12:00 обесточенными остается еще 1 тысяча домов в восьми населенных пунктах. Самая сложная ситуация в Одесском районе.

"Сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — говорится в сообщении.

В случае отсутствия света, пожалуйста, сообщите об этом:

страницу в фейсбук;

сообщение на сайте;

чат-бот в Viber или Telegram — (в строке поиска вводите "ДТЭК Одесские электросети");

кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.

Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго". Впрочем, ненастье также может внести свои коррективы в графики отключений света.