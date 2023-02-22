Непогода в Одесской области оставила тысячи домов без света: где самая сложная ситуация
В течение ночи энергетики вернули свет для 16 тысяч семей в 16 населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды. Впрочем, электроэнергия появилась пока не у всех. В настоящее время продолжаются работы.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
-
Три знака зодиака накроет волной счастья и удачи в конце февраля
-
Боится за свою жизнь: у стадиона "Лужники", где выступал путин, заметили ПВО
-
Цинизм зашкаливает: в "Лужниках" перед выступлением путина спели украинскую песню "Пливе кача"
-
В Одессе срочно нужны доноры крови: как можно помочь
-
"Похожие маневры уже были": эксперт объяснил неожиданные взрывы в Мариуполе
-
Украинцам разрешат платить кредиты по-новому: что предлагает правительство
-
В Одесской области мужчина устроил стрельбу из-за коров: что решил суд
-
В Молдове опровергли информацию о раздаче повесток
-
Чтобы Херсон стал безопасным, нужно дойти до середины Крыма, — Дмитрий Плетенчук
-
В Украине возобновили беспроцентную помощь до 100 тыс. гривен: кто может получить
Уже отремонтировали три воздушные линии, что позволило заживить 63 трансформаторные подстанции, вышедшие из строя из-за непогоды. По состоянию на 12:00 обесточенными остается еще 1 тысяча домов в восьми населенных пунктах. Самая сложная ситуация в Одесском районе.
"Сильные порывы ветра могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", — говорится в сообщении.
В случае отсутствия света, пожалуйста, сообщите об этом:
- страницу в фейсбук;
- сообщение на сайте;
- чат-бот в Viber или Telegram — (в строке поиска вводите "ДТЭК Одесские электросети");
- кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.
Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго". Впрочем, ненастье также может внести свои коррективы в графики отключений света.