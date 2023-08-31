В Одесі оголосили штормове попередження

Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Протягом доби в Одесі очікується погіршення погоди, шквальний вітер до 15-20 м/с та дощ. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

"У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів", — йдеться у повідомленні міськради.

Зазначимо, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Правила безпеки в негоду для водіїв

Увімкніть ближнє світло фар, щоб бути більш помітним на дорозі.

Дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортними засобами та не перевищуйте швидкість в умовах дощу.

Робіть різкі маневри обережно, оскільки на мокрому асфальті автомобіль може занести.

У разі потреби зупиніться поступово, знижуючи швидкість плавно.

Якщо дощ настільки сильний, що ви не бачите перед собою інших транспортних засобів, безпечніше зупинитися на узбіччі й увімкнути аварійну сигналізацію.

Пам'ятайте, що погіршується видимість та збільшується гальмівний шлях на мокрому асфальті, тому утримуйтесь від різких маневрів.

Безпека пішоходів у негоду

Уникайте раптового виходу на проїжджу частину дороги та перетинайте її лише в дозволених місцях.

Будьте уважними та зачекайте, поки транспортний засіб повільно проїде, перш ніж виходити на дорогу.

Пам'ятайте, що на мокрому асфальті автомобіль може стати некерованим, тому будьте особливо обережними.

Нагадаємо, серпень 2023 року, став найспекотнішим місяцем літа за останні 10 років.