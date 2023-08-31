Негода насувається: в Одесі оголосили штормове попередження
Протягом доби в Одесі очікується погіршення погоди, шквальний вітер до 15-20 м/с та дощ. Синоптики оголосили штормове попередження.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
"У зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей та вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів", — йдеться у повідомленні міськради.
Зазначимо, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.
Правила безпеки в негоду для водіїв
- Увімкніть ближнє світло фар, щоб бути більш помітним на дорозі.
- Дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортними засобами та не перевищуйте швидкість в умовах дощу.
- Робіть різкі маневри обережно, оскільки на мокрому асфальті автомобіль може занести.
- У разі потреби зупиніться поступово, знижуючи швидкість плавно.
- Якщо дощ настільки сильний, що ви не бачите перед собою інших транспортних засобів, безпечніше зупинитися на узбіччі й увімкнути аварійну сигналізацію.
Пам'ятайте, що погіршується видимість та збільшується гальмівний шлях на мокрому асфальті, тому утримуйтесь від різких маневрів.
Безпека пішоходів у негоду
- Уникайте раптового виходу на проїжджу частину дороги та перетинайте її лише в дозволених місцях.
- Будьте уважними та зачекайте, поки транспортний засіб повільно проїде, перш ніж виходити на дорогу.
- Пам'ятайте, що на мокрому асфальті автомобіль може стати некерованим, тому будьте особливо обережними.
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