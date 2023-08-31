Непогода надвигается: в Одессе объявили штормовое предупреждение
В сутки в Одессе ожидается ухудшение погоды, шквальный ветер до 15-20 м/с и дождь. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
"В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие порывистого ветра и дождя возможно падение ветвей и кабелей", — говорится в сообщении горсовета.
Отметим, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
Правила безопасности в непогоду для водителей
- Включите ближний свет фар, чтобы быть заметнее на дороге.
- Соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами и не превышайте скорость в условиях дождя.
- Совершайте резкие маневры осторожно, поскольку на мокром асфальте автомобиль может занести.
- При необходимости остановитесь постепенно, снижая скорость плавно.
- Если дождь настолько сильный, что вы не видите других транспортных средств, безопаснее остановиться на обочине и включить аварийную сигнализацию.
Помните, что ухудшается видимость и увеличивается тормозной путь на мокром асфальте, поэтому удерживайтесь от резких маневров.
Безопасность пешеходов в непогоду
- Избегайте внезапного выхода на проезжую часть дороги и пересекайте ее только в разрешенных местах.
- Будьте внимательны и подождите, пока транспортное средство медленно проедет, прежде чем выходить на дорогу.
- Помните, что на мокром асфальте автомобиль может оказаться неуправляемым, поэтому будьте особенно осторожны.
Напомним, август 2023 года стал самым жарким месяцем лета за последние 10 лет.