В Одессе объявили штормовое предупреждение

Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В сутки в Одессе ожидается ухудшение погоды, шквальный ветер до 15-20 м/с и дождь. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие порывистого ветра и дождя возможно падение ветвей и кабелей", — говорится в сообщении горсовета.

Отметим, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Правила безопасности в непогоду для водителей

Включите ближний свет фар, чтобы быть заметнее на дороге.

Соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами и не превышайте скорость в условиях дождя.

Совершайте резкие маневры осторожно, поскольку на мокром асфальте автомобиль может занести.

При необходимости остановитесь постепенно, снижая скорость плавно.

Если дождь настолько сильный, что вы не видите других транспортных средств, безопаснее остановиться на обочине и включить аварийную сигнализацию.

Помните, что ухудшается видимость и увеличивается тормозной путь на мокром асфальте, поэтому удерживайтесь от резких маневров.

Безопасность пешеходов в непогоду

Избегайте внезапного выхода на проезжую часть дороги и пересекайте ее только в разрешенных местах.

Будьте внимательны и подождите, пока транспортное средство медленно проедет, прежде чем выходить на дорогу.

Помните, что на мокром асфальте автомобиль может оказаться неуправляемым, поэтому будьте особенно осторожны.

Напомним, август 2023 года стал самым жарким месяцем лета за последние 10 лет.