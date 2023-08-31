Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Непогода надвигается: в Одессе объявили штормовое предупреждение arrow

Непогода надвигается: в Одессе объявили штормовое предупреждение

31 августа 2023 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе объявили штормовое предупреждение
Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В сутки в Одессе ожидается ухудшение погоды, шквальный ветер до 15-20 м/с и дождь. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

"В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями — вследствие порывистого ветра и дождя возможно падение ветвей и кабелей", — говорится в сообщении горсовета.

Отметим, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Правила безопасности в непогоду для водителей

  • Включите ближний свет фар, чтобы быть заметнее на дороге.
  • Соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами и не превышайте скорость в условиях дождя.
  • Совершайте резкие маневры осторожно, поскольку на мокром асфальте автомобиль может занести.
  • При необходимости остановитесь постепенно, снижая скорость плавно.
  • Если дождь настолько сильный, что вы не видите других транспортных средств, безопаснее остановиться на обочине и включить аварийную сигнализацию.

Помните, что ухудшается видимость и увеличивается тормозной путь на мокром асфальте, поэтому удерживайтесь от резких маневров.

Безопасность пешеходов в непогоду

  • Избегайте внезапного выхода на проезжую часть дороги и пересекайте ее только в разрешенных местах.
  • Будьте внимательны и подождите, пока транспортное средство медленно проедет, прежде чем выходить на дорогу.
  • Помните, что на мокром асфальте автомобиль может оказаться неуправляемым, поэтому будьте особенно осторожны.

Напомним, август 2023 года стал самым жарким месяцем лета за последние 10 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз