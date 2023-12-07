Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 грудня

Негода повертається — синоптики розказали про погоду в Одесі сьогодні
Сьогодні, 7 грудня, в Одесі очікується хмарна та прохолодна погода. Синоптики у другій половині дня прогнозують дощ, також можливі пориви вітру до 12 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- Після обіду можливі опади.
- Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура повітря вночі — +2...+3 °С, вдень — +3...+4 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер вночі південно-східний, вдень східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі — -2...+3 °С, вдень — +1...+7 °С.
- На автошляхах області видимість до кілометра.
Погода в Україні
В Україну прийде морозна погода. Очікуються опади у вигляді снігу у західній частині країни. А також жителів півдня накриє потужним снігом разом із дощем. За інформацією Наталки Діденко, решта території України буде без опадів. Як прогнозує синоптикиня, цієї ночі буде від -9... -3 ºC, а на півночі місцями -14...-10 ºC. Протягом дня температура повітря становитиме -4...-1 ºC. Українців також очікує південно-східний поривчастий вітер.
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