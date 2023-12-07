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Негода повертається — синоптики розказали про погоду в Одесі сьогодні

7 грудня 2023 06:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 грудня
Чоловік гуляє біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 7 грудня, в Одесі очікується хмарна та прохолодна погода. Синоптики у другій половині дня прогнозують дощ, також можливі пориви вітру до 12 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Після обіду можливі опади.
  • Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура повітря вночі — +2...+3 °С, вдень — +3...+4 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер вночі південно-східний, вдень східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі — -2...+3 °С, вдень — +1...+7 °С.
  • На автошляхах області видимість до кілометра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні

В Україну прийде морозна погода. Очікуються опади у вигляді снігу у західній частині країни. А також жителів півдня накриє потужним снігом разом із дощем. За інформацією Наталки Діденко, решта території України буде без опадів. Як прогнозує синоптикиня, цієї ночі буде від -9... -3 ºC, а на півночі місцями -14...-10 ºC. Протягом дня температура повітря становитиме -4...-1 ºC. Українців також очікує південно-східний поривчастий вітер. 

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