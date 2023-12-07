Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 декабря.

Ненастье возвращается — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
Сегодня, 7 декабря, в Одессе ожидается облачная и прохладная погода. Синоптики во второй половине дня прогнозируют дождь, а также возможны порывы ветра до 12 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- После обеда возможны осадки.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура воздуха ночью — +2...+3°С, днем — +3...+4°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер ночью юго-восточный, днем восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью - -2...+3°С, днем — +1...+7°С.
- На дорогах области видимость до километра.
Погода в Украине
В Украину придет морозная погода. Ожидается осадок в виде снега в западной части страны. А также южан накроет мощным снегом вместе с дождем. По информации Наталки Диденко, остальная территория Украины будет без осадков. Как прогнозирует синоптик, в эту ночь будет -9...-3 ºC, а на севере местами -14...-10 ºC. В течение дня температура воздуха будет составлять -4...-1 ºC. Украинцев также ожидает юго-восточный порывистый ветер.
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