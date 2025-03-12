Не побудували укриття за 5,3 млн на Одещині

Діти під час тривоги. Фото: Олена Чернишова

Учні та працівники Миколаївського ліцею на Одещині не можуть дочекатися будівництва укриття, на яке виділили 5,3 мільйони ще 2 роки тому. Через це діти під час повітряної загрози мають знаходитися просто неба.

Про це повідомляють журналісти видання Антикорупційний вимір.

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У Миколаївському ліцеї, який розташований у Березовському районі Одеської області, гроші на ремонт укриття виділили ще у 2023 році. Його мали б завершити протягом року, але продовжили роботи до весни 2025-го, хоча підрядник отримав фінансування у повному обсязі. Весь цей час учні під час повітряних тривог перебувають у будь-яку погоду на вулиці, чекаючи, поки їх заберуть батьки.

"В укритті навіть проводки немає, води немає. Там тільки поштукатурили приміщення, вирізали метал, побілили стіни й винесли сміття. Це все, що зробили. Але туди нас не пускають. Коли лунає повітряна тривога, вчителі виводять дітей через єдиний головний вихід, і ми стоїмо під школою на відстані 50 метрів. Якщо прилетить ракета чи дрон, то це братська могила", — каже вчителька ліцею на умовах анонімності.

Діти під час тривоги. Фото: Олена Чернишова

Ніхто не реагує

У школі навчається понад 400 дітей. Колектив не раз звертався до директорки закладу, але вона не реагує. Також представники ліцею неодноразово писали про відсутність укриття в ліцеї в різні інстанції, зокрема до прокуратури, поліції й у департамент освіти, але всюди отримували відписки. Додамо, підрядник робіт ПП "Євротрансстрой" у 2023 році отримав понад 5,3 млн грн. на будівництво укриття, а минулого року — ще майже півмільйона гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про жахливі умови утримання дітей на Миколаєвщині. А також про те, як собака врятувала трирічну малечу.