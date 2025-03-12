Не построили укрытие за 5,3 млн в Одесской области

Дети во время тревоги. Фото: Елена Чернышова

Ученики и работники Николаевского лицея в Одесской области не могут дождаться строительства укрытия, на которое выделили 5,3 миллиона еще два года назад. Поэтому дети во время воздушной угрозы должны находиться под открытым небом.

Об этом сообщают журналисты издания Антикоррупционное измерение.

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Школа без укрытия

В Николаевском лицее, который расположен в Березовском районе Одесской области, деньги на ремонт укрытия выделили еще в 2023 году. Его должны были бы завершить в течение года, но продлили работы до весны 2025-го, хотя подрядчик получил финансирование в полном объеме. Все это время ученики во время воздушных тревог находятся в любую погоду на улице, ожидая, пока их заберут родители.

"В укрытии даже проводки нет, воды нет. Там только поштукатурили помещение, вырезали металл, побелили стены и вынесли мусор. Это все, что сделали. Но туда нас не пускают. Когда звучит воздушная тревога, учителя выводят детей через единственный главный выход, и мы стоим под школой на расстоянии 50 метров. Если прилетит ракета или дрон, то это братская могила", — говорит учительница лицея на условиях анонимности.

Дети во время тревоги. Фото: Елена Чернышева

Никто не реагирует

В школе учится более 400 детей. Коллектив не раз обращался к директору заведения, но она не реагирует. Также представители лицея неоднократно писали об отсутствии укрытия в лицее в различные инстанции, в частности в прокуратуру, полицию и в департамент образования, но везде получали отписки. Добавим, подрядчик работ ЧП "Евротрансстрой" в 2023 году получил более 5,3 млн грн на строительство укрытия, а в прошлом году — еще почти полмиллиона гривен.

Напомним, недавно мы писали об ужасных условиях содержания детей на Николаевщине. А также о том, как собака спасла трехлетнюю малышку.