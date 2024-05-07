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Нехай помирає, вона бродяча — в Одесі волонтери врятували собаку

7 травня 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нехай помирає, вона бродяча — в Одесі волонтери врятували собаку
Собака, якого в Одесі врятували волонтери. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеські волонтери допомогли собаці, якого отруїли невідомі. Тварину з ознаками епілептичного приступу забрали з вулиці, де місцеві жителі не звертали на нього уваги. Наразі пес перебуває на лікуванні.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомила волонтерка Громадської організації Animal SOS Odessa. 

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Скандал з місцевими

Як зазначила волонтерка, забирати тварину до ветклініки довелося зі скандалами. Жінка, яка проживала поряд, бачила стан тварини, проте нічого не захотіла робити та повідомила відверто, що допомагати собаці не збирається. 
 
"Може, хтось приїде за нею. Я не буду нічого робити із собакою, забирайте куди хочете та викликайте кого хочете. Мій собака вдома, цей — безпритульний", — сказала місцева мешканка.

Волонтерка одразу забрала безпритульну тварину до клініки. На той момент пес уже у стані отруєння провів багато часу — у нього йшла піна, він не міг твердо стояти на лапах. 
 
"Вони нічого не робили цілий день — а собака з ранку був отруєний, його нудило, він бився в конвульсіях, та власникам було байдуже", — додала волонтерка.

Стан собаки

Наразі собака перебуває у лікарні у стабільно-тяжкому стані. Отруїли чотирилапого таблетками від туберкульозу. 

"Собака у важкому стані. Він живий, перебуває в клініці під наглядом лікарів. Стабільно-тяжкий стан зараз. Собаку отруїли тубазидом", — розповіла волонтерка Анна.

Як можна допомогти

Після одужання йому будуть шукати нову дбайливу родину. Якщо ви хочете допомогти з лікуванням, то це можна зробити двома способами:

  • через банківський переказ за посиланням: посилання на банку
  • Або перерахувати кошти за номером банківської карти — 5375 4112 1682 1731.

Ми писали раніше, що пес Гектор отримав поранення внаслідок ракетної атаки і волонтери також звернулися за допомогою. В організації розповіли, що тварину з осколковим пораненням тулуба знайшли поблизу місця ракетного удару. 

Також ми повідомляли, що в Одесі діє програма біостерилізації та вакцинації безпритульних тварин у місті, яка спрямована на контроль популяції собак та котів у гуманний спосіб.

Одеса
тварини
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отруєння
Одеська область
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Новини Одеси
собака
бездомні тварини
ветеринари

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