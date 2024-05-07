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Пусть умирает, она бродячая — в Одессе волонтеры спасли собаку

7 мая 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пусть умирает, она бродячая — в Одессе волонтеры спасли собаку
Собака, которую в Одессе спасли волонтеры. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесские волонтеры помогли собаке, которую отравили неизвестные. Животное с признаками эпилептического приступа забрали с улицы, где местные жители не обращали на нее внимания. Пока собака находится на лечении.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщила волонтер Общественной организации Animal SOS Odessa.

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Скандал с местными

Как отметила волонтер, забирать животное в ветклинику пришлось со скандалами. Проживавшая рядом женщина видела состояние животного, однако ничего не захотела делать и сообщила откровенно, что помогать собаке не собирается.

"Может, кто-то приедет за ней. Я не буду ничего делать с собакой, забирайте куда хотите и вызвать кого хотите. Моя собака дома, эта — беспризорная", — сказала местная жительница.

Волонтер сразу забрала беспризорное животное в клинику. К тому моменту пес уже в состоянии отравления провел много времени — у него шла пена, он не мог твердо стоять на лапах.

"Они ничего не делали целый день — а собака с утра была отравлена, ее тошнило, она билась в конвульсиях, и владельцам было безразлично", — добавила волонтер.

Состояние собаки

В настоящее время собака находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Отравили четырехлапыми таблетками от туберкулеза.

"Собака в тяжелом состоянии. Она жива, находится в клинике под наблюдением врачей. Стабильно тяжелое состояние сейчас. Собаку отравили тубазидом", — рассказала волонтер Анна.

Как можно помочь

После выздоровления ей будут искать новую заботливую семью. Если вы хотите помочь с лечением, то это можно сделать двумя способами:

  • через банковский перевод по ссылке: ссылка на банке.
  • Или перечислить средства по номеру банковской карты – 5375 4112 1682 1731.

Мы писали ранее, что пес Гектор получил ранения в результате ракетной атаки и волонтеры также обратились за помощью. В организации рассказали, что животное с осколочным ранением туловища нашли вблизи места ракетного удара.

Также мы сообщали, что в Одессе действует программа биостерилизации и вакцинации бездомных животных в городе, которая направлена на контроль популяции собак и кошек гуманным способом.

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