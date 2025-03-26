Чому Румунія не реагує на дрони РФ, які падають на її території

Збитий дрон. Фото ілюстративне: Хвиля

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поскаржився на те, що Румунія не реагує належним чином на ''Шахеди'', які падають на її території. На його думку, причиною цього може бути недовіра до захисту від НАТО.

Про це Валерій Залужний повідомив на зустрічі зі студентами в Українському католицькому університеті.

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Ексголовком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що країни східного флангу НАТО не вірять у реальний захист Альянсу у разі нападу. Він навів приклад Румунії, яка утримується від жорсткої риторики навіть після падіння російських дронів на її територію. Військовий також згадав, як Бухарест просив його не говорити публічно про падіння російських "Шахедів" у прикордонній зоні.

"Вони мені телефонували і говорили: мовчи, будь ласка. Ну, впали два "Шахеди" в порт, чому ви не мовчите? А потім телефонують і запитують: чому через ваші РЕБ вони полетіли до нас? Так збивайте, кажу. У вас 40 літаків F-16 стоїть", — сказав Валерій Залужний.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про розмінування Одеського узбережжя. А також про скільки літаків необхідно для ефективної роботи ППО.