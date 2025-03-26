Почему Румыния не реагирует на дроны РФ, которые падают на ее территории

Сбитый дрон. Фото иллюстративное: Волна

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пожаловался на то, что Румыния не реагирует должным образом на ''Шахеды'', которые падают на ее территории. По его мнению, причиной этого может быть недоверие к защите от НАТО.

Об этом Валерий Залужный сообщил на встрече со студентами в Украинском католическом университете.

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Экс-глава ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что страны восточного фланга НАТО не верят в реальную защиту Альянса в случае нападения. Он привел пример Румынии, которая воздерживается от жесткой риторики даже после падения российских дронов на ее территорию. Военный также вспомнил, как Бухарест просил его не говорить публично о падении российских "Шахедов" в приграничной зоне.

"Они мне звонили и говорили: молчи, пожалуйста. Ну, упали два "Шахеда" в порт, почему вы не молчите? А потом звонят и спрашивают: почему через ваши РЭБ они полетели к нам? Так сбивайте, говорю. У вас 40 самолетов F-16 стоит", — сказал Валерий Залужный.

Напомним, недавно мы писали о разминировании Одесского побережья. А также о том, сколько самолетов необходимо для эффективной работы ПВО.