Родини моряків затонулих кораблів третій рік шукають рідних

Катер "Слов'янськ" до затоплення. Фото: Вікіпедія

Уже третій рік родини 16 моряків із затонулих катерів "Слов'янськ" і "Станіслав" шукають своїх рідних. Попри численні звернення до міжнародних організацій, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), та запити до країни-агресора, дізнатися про їх офіційне місцеперебування досі не вдалося.

Про це для Media Center Ukraine повідомила голова ГО "Об’єднані морем" Олеся Ауліна.

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Олеся Ауліна, яка є дружиною зниклого безвісти командира патрульного катера "Слов'янськ" Дамира Ауліна, зазначила, що для того, щоб встановити, чи є на катерах тіла, необхідно їх ретельно обстежити. Однак, це неможливо зробити через безпекові ризики.

"Для того, що зрозуміти і встановити чи є на катерах тіла – нам треба їх ретельно обстежити. І на сьогодні є дуже велика проблема – безпекова ситуація. Наразі ми в односторонньому порядку не можемо цього досягнути", — наголосила вона.

Для вирішення цієї проблеми та забезпечення доступу до затонулих катерів, родини зниклих моряків сподіваються на допомогу іноземних партнерів. Це може бути зроблено в рамках міжнародних ініціатив, таких як тристороння угода НАТО з розмінування Чорного моря та Морська коаліція, яку очолюють Великобританія і Норвегія.

Українці залишаються у полоні окупантів

Ми писали, що родичі українських військовополонених кожного тижня виходять в Одесі на акцію Free Azov. На мітингу присутні близькі захисників Азовсталі, щоб нагадати всім, що наші воїни уже третій рік перебувають у неволі у росіян.

В Києві та Льові також відбуваються акції Free Azov на підтримку українських військових, які зараз перебувають у полоні військ Росії. Мати одного з військовополонених закликала не забувати про них.

Додамо, що Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх".