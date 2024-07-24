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Немає звістки, проте є надія — родини моряків шукають своїх рідних вже третій рік

24 липня 2024 16:19
Верзілова Єлизавета - редактор
Родини моряків затонулих кораблів третій рік шукають рідних
Катер "Слов'янськ" до затоплення. Фото: Вікіпедія
Верзілова Єлизавета - редактор

Уже третій рік родини 16 моряків із затонулих катерів "Слов'янськ" і "Станіслав" шукають своїх рідних. Попри численні звернення до міжнародних організацій, зокрема Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), та запити до країни-агресора, дізнатися про їх офіційне місцеперебування досі не вдалося.

Про це для Media Center Ukraine повідомила голова ГО "Об’єднані морем" Олеся Ауліна.

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Олеся Ауліна, яка є дружиною зниклого безвісти командира патрульного катера "Слов'янськ" Дамира Ауліна, зазначила, що для того, щоб встановити, чи є на катерах тіла, необхідно їх ретельно обстежити. Однак, це неможливо зробити через безпекові ризики. 

"Для того, що зрозуміти і встановити чи є на катерах тіла – нам треба їх ретельно обстежити. І на сьогодні є дуже велика проблема – безпекова ситуація. Наразі ми в односторонньому порядку не можемо цього досягнути", — наголосила вона.

Для вирішення цієї проблеми та забезпечення доступу до затонулих катерів, родини зниклих моряків сподіваються на допомогу іноземних партнерів. Це може бути зроблено в рамках міжнародних ініціатив, таких як тристороння угода НАТО з розмінування Чорного моря та Морська коаліція, яку очолюють Великобританія і Норвегія.

Українці залишаються у полоні окупантів

Ми писали, що родичі українських військовополонених кожного тижня виходять в Одесі на акцію Free Azov. На мітингу присутні близькі захисників Азовсталі, щоб нагадати всім, що наші воїни уже третій рік перебувають у неволі у росіян. 

В Києві та Льові також відбуваються акції Free Azov на підтримку українських військових, які зараз перебувають у полоні військ Росії. Мати одного з військовополонених закликала не забувати про них.

Додамо, що Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх".

Одеса війна російські війська ВМС родина Одеська область моряки Новини Одеси війна в Україні

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