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Нет известий, но есть надежда — семьи моряков ищут своих родных уже третий год

24 июля 2024 16:19
Верзилова Єлизавета - редактор
Семья моряков затонувших кораблей третий год ищут родных
Катер "Славянск" до затопления. Фото: Википедия
Верзилова Єлизавета - редактор

Уже третий год семьи 16 моряков из затонувших катеров "Славянск" и "Станислав" ищут своих родных. Несмотря на многочисленные обращения к международным организациям, в частности, Международному Комитету Красного Креста (МККК), и запросы к стране-агрессору, узнать об их официальном местонахождении до сих пор не удалось.

Об этом для Media Center Ukraine сообщила глава ОО "Объединенные морем" Олеся Аулина.

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Олеся Аулина, которая является женой пропавшего без вести командира патрульного катера "Славянск" Дамира Аулина, отметила, что для того чтобы установить, есть ли на катерах тела, необходимо их тщательно обследовать. Однако это невозможно сделать из-за риска безопасности.

"Для того, что понять и установить есть ли на катерах тела — нам нужно их тщательно обследовать. И на сегодняшний день есть очень большая проблема — безопасность. Сейчас мы в одностороннем порядке не можем этого достичь" , — подчеркнула она.

Для решения этой проблемы и обеспечения доступа к затонувшим катерам семьи пропавших моряков надеются на помощь иностранных партнеров. Это может быть сделано в рамках международных инициатив, таких как трехстороннее соглашение НАТО по разминированию Черного моря и Морская коалиция, возглавляемая Великобританией и Норвегией.

Украинцы остаются в плену оккупантов

Мы писали, что родственники украинских военнопленных каждую неделю выходят в Одессе на акцию Free Azov. На митинге присутствуют близкие защитников Азовстали, чтобы напомнить всем, что наши воины уже третий год находятся в плену у россиян.

В Киеве и Львове также проходят акции Free Azov в поддержку украинских военных, которые сейчас находятся в плену войск России. Мать одного из военнопленных призвала не забывать о них.

Добавим, что Ермак заявил, что поддержка миром Формулы мира может способствовать обмену пленными "всех на всех".

Одесса война российские войска ВМС семья Одесская область моряки Новости Одессы война в Украине

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