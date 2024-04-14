Третю весну у полоні — в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених

Плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Родичі українських військовополонених провели сьогодні, 14 квітня, в Одесі акцію. На мітинг прийшли близькі захисників Азовсталі, щоб нагадати всім, що наші захисники уже третій рік перебувають в неволі у росіян.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Жінка з плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в Одесі

На пляжі Ланжерон зібралося декілька десятків людей. Підтримати учасників акції прийшли й виконавці Студії співу RedNote. Вони заспівали українські пісні "Цвіте терен", "Ой, у лузі червона калина" та інші. Демонстранти наголошують на тому, що захисники перебувають у неволі уже не першу весну.

"Хлопці уже третю весну в полоні. Ми просимо міжнародні організації та владу звернути увагу на цю глобальну проблему. Нам також дуже потрібна допомога й інших людей, долучайтесь, щоб надати більшого розголосу нашій акції", — каже організаторка мітингу Анна.

Організаторка мітингу Анна. Фото: Новини.LIVE

Дівчата тримають саморобні плакати в руках. Фото: Новини.LIVE

Серед тих, хто чекає на повернення своїх близьких, стоїть і Євгенія з Маріуполя. Її чоловік з перших днів війни захищав Україну та потрапив у полон.

"Я приходжу сюди, щоб підтримати свого чоловіка. Ми з ним не спілкувалися уже майже два роки, тільки від інших я чула, що він перебуває в Оленівці", — каже Євгенія.

Дружина військовополоненого Євгенія. Фото: Новини.LIVE

Хлопці з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Олена теж чекає свого коханого з полону. Разом з нею на батька чекає і їхній п’ятирічний син. Жінка розказує, що теж не спілкувалися з чоловіком уже понад два роки.

"Ми хочемо, щоб наших рідних повернули з полону, бо це дуже тяжко. Ми їх дуже чекаємо та сумуємо", — додає Олена.

Дружина військовополоненого Олена. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE

Дівчата на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві відбулася акція Free Azov на підтримку українських військових, які зараз перебувають у полоні військ Росії. Родичі та друзі, а також інші небайдужі громадяни, зібралися у неділю, 14 квітня.

Також ми писали, що у Львові в суботу, теж відбулася чергова акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. Мати одного з військовополонених закликала не забувати про них.

Додамо, що Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх".