Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Третю весну у полоні — в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених arrow

Третю весну у полоні — в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених

14 квітня 2024 16:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Третю весну у полоні — в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених
Плакат в руках. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Родичі українських військовополонених провели сьогодні, 14 квітня, в Одесі акцію. На мітинг прийшли близькі захисників Азовсталі, щоб нагадати всім, що наші захисники уже третій рік перебувають в неволі у росіян.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:
Третю весну у полоні — в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених - фото 1
Жінка з плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в Одесі

На пляжі Ланжерон зібралося декілька десятків людей. Підтримати учасників акції прийшли й виконавці Студії співу RedNote. Вони заспівали українські пісні "Цвіте терен", "Ой, у лузі червона калина" та інші. Демонстранти наголошують на тому, що захисники перебувають у неволі уже не першу весну. 

"Хлопці уже третю весну в полоні. Ми просимо міжнародні організації та владу звернути увагу на цю глобальну проблему. Нам також дуже потрібна допомога й інших людей, долучайтесь, щоб надати більшого розголосу нашій акції", — каже організаторка мітингу Анна. 

Третю весну у полоні — в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених - фото 2
Організаторка мітингу Анна. Фото: Новини.LIVE
Третю весну у полоні — в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених - фото 3
Дівчата тримають саморобні плакати в руках. Фото: Новини.LIVE

Серед тих, хто чекає на повернення своїх близьких, стоїть і Євгенія з Маріуполя. Її чоловік з перших днів війни захищав Україну та потрапив у полон. 

"Я приходжу сюди, щоб підтримати свого чоловіка. Ми з ним не спілкувалися уже майже два роки, тільки від інших я чула, що він перебуває в Оленівці", — каже Євгенія.  

Третю весну у полоні — в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених - фото 4
Дружина військовополоненого Євгенія. Фото: Новини.LIVE
Третю весну у полоні — в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених - фото 5
Хлопці з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Олена теж чекає свого коханого з полону. Разом з нею на батька чекає і їхній п’ятирічний син. Жінка розказує, що теж не спілкувалися з чоловіком уже понад два роки. 

"Ми хочемо, щоб наших рідних повернули з полону, бо це дуже тяжко. Ми їх дуже чекаємо та сумуємо", — додає Олена. 

Третю весну у полоні — в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених - фото 6
Дружина військовополоненого Олена. Фото: Новини.LIVE
Третю весну у полоні — в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених - фото 7
Акція на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE
Третю весну у полоні — в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених - фото 8
Дівчата на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві відбулася акція Free Azov на підтримку українських військових, які зараз перебувають у полоні військ Росії. Родичі та друзі, а також інші небайдужі громадяни, зібралися у неділю, 14 квітня.

Також ми писали, що у Львові в суботу, теж відбулася чергова акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. Мати одного з військовополонених закликала не забувати про них.

Додамо, що Єрмак заявив, що підтримка світом Формули миру може сприяти обміну полоненими "всіх на всіх".

Одеса
мітинг
акція
Одеська область
Одеська ОДА
полк "Азов"
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України