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Третью весну в плену — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных

14 апреля 2024 16:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Третью весну в плену — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных
Плакат в руках. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Родственники украинских военнопленных провели сегодня, 14 апреля, в Одессе акцию. На митинг пришли близкие защитников Азовстали, чтобы напомнить всем, что наши воины уже третий год находятся в плену у россиян.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Женщина с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Одессе

На пляже Ланжерон собрались несколько десятков человек. Поддержать участников акции пришли и исполнители Студии пения RedNote. Они спели украинские песни "Цвіте терн", "Ой, у лузі, червона калина" и другие. Демонстранты подчеркивают, что защитники находятся в неволе уже не первую весну.

"Ребята уже третью весну в плену. Мы просим международные организации и власти обратить внимание на эту глобальную проблему. Нам также очень нужна помощь и другим людям, присоединяйтесь, чтобы оказать большую огласку нашей акции", — говорит организатор митинга Анна.

Третью весну в плену - в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 2
Организатор митинга Анна. Фото: Новини.LIVE
Третью весну в плену - в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 3
Девушки держат самодельные плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE

Среди тех, кто ждет возвращения своих близких, стоит и Евгения из Мариуполя. Ее муж с первых дней войны защищал Украину и попал в плен.

"Я прихожу сюда, чтобы поддержать своего мужа. Мы с ним не общались уже почти два года, только от других я слышала, что он находится в Оленовке", — говорит Евгения.

Третью весну в плену - в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 4
Жена военнопленного Евгения. Фото: Новини.LIVE
Третью весну в плену - в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 5
Ребята с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Елена тоже ждет своего возлюбленного из плена. Вместе с ней отца ждет и их пятилетний сын. Женщина рассказывает, что тоже не общались с мужем уже больше двух лет.

"Мы хотим, чтобы наших родных вернули из плена, потому что это очень тяжело. Мы их очень ждем и скучаем", — добавляет Елена.

Третью весну в плену - в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 6
Жена военнопленного Елена. Фото: Новини.LIVE
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Акция в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE
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Девушки на акции в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве прошла акция Free Azov в поддержку украинских военных, которые сейчас находятся в плену у войск России. Родственники и друзья, а также другие небезразличные граждане, собрались в воскресенье, 14 апреля.

Также мы писали, что во Львове в субботу тоже состоялась очередная акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Мать одного из военнопленных призвала не забывать о них.

Ермак заявил, что поддержка миром Формулы мира может способствовать обмену пленными "всех на всех".

Одесса
митинг
акция
Одесская область
Одесская ОГА
полк "Азов"
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