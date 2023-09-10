В Одесі терміново потрібні донори крові

Жінка стала донором крові. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 11 вересня. Необхідна допомога людей з різними групами та резусами.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Як зареєструватись на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 10:30 та на Пироговській на 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка — група крові (+), 2(+), громадяни України або ВНЖ;

Приморський район — групи крові 1(+), 2(+), 3(+), 4(-), лише громадяни України.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Нагадаємо, завдяки проєкту "Донор Одеса" вже проведено понад 5000 донацій крові з початку повномасштабної війни.