В Одессе срочно нужны доноры крови

Женщина стала донором крови. Фото иллюстративное: pixabay

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 11 сентября. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 10:30 и Пироговской на 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка — группа крови (+), 2(+), граждане Украины или ВНЖ;

Приморский район — группы крови 1(+), 2(+), 3(+), 4(-), только граждане Украины.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Напомним, благодаря проекту "Донор Одесса" уже проведено более 5000 донаций крови с начала полномасштабной войны.