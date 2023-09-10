В Одессе срочно нужны доноры крови

Необходимы доноры крови: в Одессе открыли срочную запись
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 11 сентября. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Как зарегистрироваться на донацию
Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 10:30 и Пироговской на 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
- Слободка — группа крови (+), 2(+), граждане Украины или ВНЖ;
- Приморский район — группы крови 1(+), 2(+), 3(+), 4(-), только граждане Украины.
Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Кто может быть донором
Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.
Напомним, благодаря проекту "Донор Одесса" уже проведено более 5000 донаций крови с начала полномасштабной войны.