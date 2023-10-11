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Необхідні донори крові: в Одесі відкрили терміновий запис

11 жовтня 2023 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі терміново потрібні донори крові
Люди стали донорами крові. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 12 жовтня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса. 

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка — група крові 1(+),1(-), 3(+), 3(-) громадяни України або ВНЖ;
  • Приморський район — групи крові 1(+), 2(-), 3(+) лише громадяни України.
Повідомлення про пошук донорів. Фото: Скриншот

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором крові

  • Людина віком від 18 до 60 років.
  • Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
  • Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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