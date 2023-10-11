В Одесі терміново потрібні донори крові

Люди стали донорами крові. Фото: Одеська міська рада

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 12 жовтня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка — група крові 1(+),1(-), 3(+), 3(-) громадяни України або ВНЖ;

Приморський район — групи крові 1(+), 2(-), 3(+) лише громадяни України.

Повідомлення про пошук донорів. Фото: Скриншот

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором крові

Людина віком від 18 до 60 років.

Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.

Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.