В Одессе срочно нужны доноры крови

Люди стали донорами крови. Фото: Одесский городской совет

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 12 октября. Необходима помощь людей с разными группами.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка — группа крови 1(+),1(-), 3(+), 3(-) граждане Украины или ВНЖ;

Приморский район — группы крови 1(+), 2(-), 3(+) только граждане Украины.

Сообщение о поиске доноров. Фото: Скриншот

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вес донора должен быть более 50 килограммов.

Донор должен быть гражданином Украины или статус постоянного жителя (ВНЖ).

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.