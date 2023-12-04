Необхідні донори крові — в Одесі відкрили терміновий запис
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 5 грудня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
Як зареєструватися на донацію
Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
- Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 1(+), 2(+), 3(-) громадяни України або ВНЖ/посвідка;
- Приморський район на 9:00 — група крові 1(+), 2(+) лише громадяни України
Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.
Хто може бути донором
Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.
Підготовка до донорства
- За три дні до здачі крові відмовтеся від приймання анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять (ці речовини погіршують зсідання крові).
- Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. Виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління.
- Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).
- Не куріть за годину до здавання крові.
- Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).
Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.
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