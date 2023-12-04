Необхідні донори крові — в Одесі відкрили терміновий запис

Жінка стала донором крові. Фото: Червоний хрест

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 5 грудня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 1(+), 2(+), 3(-) громадяни України або ВНЖ/посвідка;

громадяни України або ВНЖ/посвідка; Приморський район на 9:00 — група крові 1(+), 2(+) лише громадяни України

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Підготовка до донорства

За три дні до здачі крові відмовтеся від приймання анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять (ці речовини погіршують зсідання крові).

Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. Виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління.

Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).

Не куріть за годину до здавання крові.

Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.