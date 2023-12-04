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Необходимые доноры крови — в Одессе открыли срочную запись

4 декабря 2023 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Необходимые доноры крови — в Одессе открыли срочную запись
Женщина стала донором крови. Фото: Красный крест
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 5 декабря. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 1(+), 2(+), 3(-) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение;
  • Приморский район на 9:00 — группа крови 1(+), 2(+) только граждане Украины

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Подготовка к донорству

  • За три дня до сдачи крови откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств (эти вещества ухудшают свертывание крови).
  • Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соление.
  • Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).
  • Не курите за час до сдачи крови.
  • Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головные боли, слабость).

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превышает довоенные показатели.

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