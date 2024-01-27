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Неповнолітню з Одеської області, яка знущалася з собаки, покарають

27 січня 2024 17:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Неповнолітню з Одеської області, яка знущалася з собаки, покарають
Пес, що потерпів знущання. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

До неповнолітньої жительці Подільського району, яка знущалася зі свого собаки, будуть застосовані заходи виховного характеру замість кримінальної відповідальності. Наразі тварину постраждалу забрали до притулку.  

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Відомо, що дівчина скоїла свій злочин два роки тому, коли їй було всього 12 років, і тому їй не загрожує кримінальне переслідування за цей випадок. Замість цього, поліцейські будуть клопотати у суді щодо застосування відповідних заходів виховного характеру.

"Правоохоронці з’ясували, що собаці, якого родина свого часу взяла з вулиці, юна власниця спричинила тілесні ушкодження два роки тому. Свої дії вона зняла на телефон і опублікувала у закритому телеграм-каналі. По відкритих соціальних мережах відео почало "гуляти" тільки зараз", — йдеться у повідомленні поліції.

Зазначимо, підліток виховується у повній родині, яка раніше не потрапляла у поле зору правоохоронців і має позитивну характеристику за місцем мешкання. Її мати стверджує, що ніколи не помічала жорстокості у доньки.

"Пес виріс у нас в будинку. Не знаю чи збереглись фотографії. Він спав у нашому ліжку, вона його доглядала. Ми навіть подумати не змогли, що вона може таке вчинити", — каже мати дівчини.

Сама ж дівчина на відео зізнається в скоєному. Каже, що викладала записи в закриту групу, де сидять живодери. 

"Я знущалась з собаки. Різала їй ніс, і запис викладала в закриту групу", — зазначила дівчина-підліток. 

Наразі відомо, що собаку на прізвисько Бек, яка стала жертвою жорстокого поводження, вилучили й передали до притулку на обстеження ветеринару. З родини також вилучили й інших двох псів.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що на Одещині поліція встановила особу дівчини, яка жорстоко тортурувала свою собаку та фільмувала інцидент. Відомо, що тварина після знущань вижила.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
знущання
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