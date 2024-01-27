Неповнолітню з Одеської області, яка знущалася з собаки, покарають

Пес, що потерпів знущання. Фото: Нацполіція

До неповнолітньої жительці Подільського району, яка знущалася зі свого собаки, будуть застосовані заходи виховного характеру замість кримінальної відповідальності. Наразі тварину постраждалу забрали до притулку.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Відомо, що дівчина скоїла свій злочин два роки тому, коли їй було всього 12 років, і тому їй не загрожує кримінальне переслідування за цей випадок. Замість цього, поліцейські будуть клопотати у суді щодо застосування відповідних заходів виховного характеру.

"Правоохоронці з’ясували, що собаці, якого родина свого часу взяла з вулиці, юна власниця спричинила тілесні ушкодження два роки тому. Свої дії вона зняла на телефон і опублікувала у закритому телеграм-каналі. По відкритих соціальних мережах відео почало "гуляти" тільки зараз", — йдеться у повідомленні поліції.

Зазначимо, підліток виховується у повній родині, яка раніше не потрапляла у поле зору правоохоронців і має позитивну характеристику за місцем мешкання. Її мати стверджує, що ніколи не помічала жорстокості у доньки.

"Пес виріс у нас в будинку. Не знаю чи збереглись фотографії. Він спав у нашому ліжку, вона його доглядала. Ми навіть подумати не змогли, що вона може таке вчинити", — каже мати дівчини.

Сама ж дівчина на відео зізнається в скоєному. Каже, що викладала записи в закриту групу, де сидять живодери.

"Я знущалась з собаки. Різала їй ніс, і запис викладала в закриту групу", — зазначила дівчина-підліток.

Наразі відомо, що собаку на прізвисько Бек, яка стала жертвою жорстокого поводження, вилучили й передали до притулку на обстеження ветеринару. З родини також вилучили й інших двох псів.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що на Одещині поліція встановила особу дівчини, яка жорстоко тортурувала свою собаку та фільмувала інцидент. Відомо, що тварина після знущань вижила.