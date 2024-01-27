Несовершеннолетнюю из Одесской области, издевающуюся над собакой, накажут

Собака, подвергшаяся издевательствам. Фото: Нацполиция

К несовершеннолетней жительнице Подольского района, издевавшейся над своей собакой, будут применены меры воспитательного характера вместо уголовной ответственности. В настоящее время пострадавшее животное забрали в приют.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Известно, что девушка совершила свое преступление два года назад, когда ей было всего 12 лет, поэтому ей не грозит уголовное преследование за этот случай. Вместо этого полицейские будут ходатайствовать в суде о применении соответствующих мер воспитательного характера.

"Правоохранители выяснили, что собаке, которую семья в свое время взяла с улицы, юная владелица нанесла телесные повреждения два года назад. Свои действия она сняла на телефон и опубликовала в закрытом телеграм-канале. По открытым социальным сетям видео начало "гулять" только сейчас", — говорится в сообщении полиции.

Отметим, подросток воспитывается в полной семье, ранее не попадавшей в поле зрения правоохранителей и имеющей положительную характеристику по месту жительства. Ее мать утверждает, что никогда не замечала жестокости у дочери.

"Пес вырос у нас в доме. Не знаю сохранились ли фотографии. Он спал в нашей кровати, она за ним ухаживала. Мы даже подумать не могли, что она может такое сделать", — говорит мать девушки.

Сама же девушка на видео признается в совершенном. Говорит, что выкладывала записи в закрытую группу, где сидят животноводы.

"Я издевалась над собакой. Резала ей нос, и запись выкладывала в закрытую группу", — отметила девушка-подросток.

Пока известно, что собаку по кличке Бек, которая стала жертвой жестокого обращения, изъяли и передали в приют на обследование ветеринара. Из семьи также изъяли и других двух псов.

Напомним, сегодня мы писали, что в Одесской области полиция установила личность девушки, которая жестоко пытала свою собаку и снимала инцидент. Животное после издевательств выжило.