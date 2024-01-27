Несовершеннолетнюю из Одесской области, издевающуюся над собакой, накажут
К несовершеннолетней жительнице Подольского района, издевавшейся над своей собакой, будут применены меры воспитательного характера вместо уголовной ответственности. В настоящее время пострадавшее животное забрали в приют.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Известно, что девушка совершила свое преступление два года назад, когда ей было всего 12 лет, поэтому ей не грозит уголовное преследование за этот случай. Вместо этого полицейские будут ходатайствовать в суде о применении соответствующих мер воспитательного характера.
"Правоохранители выяснили, что собаке, которую семья в свое время взяла с улицы, юная владелица нанесла телесные повреждения два года назад. Свои действия она сняла на телефон и опубликовала в закрытом телеграм-канале. По открытым социальным сетям видео начало "гулять" только сейчас", — говорится в сообщении полиции.
Отметим, подросток воспитывается в полной семье, ранее не попадавшей в поле зрения правоохранителей и имеющей положительную характеристику по месту жительства. Ее мать утверждает, что никогда не замечала жестокости у дочери.
"Пес вырос у нас в доме. Не знаю сохранились ли фотографии. Он спал в нашей кровати, она за ним ухаживала. Мы даже подумать не могли, что она может такое сделать", — говорит мать девушки.
Сама же девушка на видео признается в совершенном. Говорит, что выкладывала записи в закрытую группу, где сидят животноводы.
"Я издевалась над собакой. Резала ей нос, и запись выкладывала в закрытую группу", — отметила девушка-подросток.
Пока известно, что собаку по кличке Бек, которая стала жертвой жестокого обращения, изъяли и передали в приют на обследование ветеринара. Из семьи также изъяли и других двух псов.
Напомним, сегодня мы писали, что в Одесской области полиция установила личность девушки, которая жестоко пытала свою собаку и снимала инцидент. Животное после издевательств выжило.
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