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На Одещині дівчина-підліток знущалася з собаки — поліція розслідує інцидент

27 січня 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині дівчина-підліток знущалася з собаки — поліція розслідує інцидент
Дівчина знущається з собаки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині поліція встановила особу дівчини, яка жорстоко тортурувала свою собаку та фільмувала інцидент. Відомо, що тварина після знущань вижила, а неповнолітній загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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"У найкоротший термін поліцейські встановили її особу та місце перебування. З’ясували, що над власною твариною на той час 12-річна дівчина познущалася два роки тому у Подільському районі, де проживає", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на уривку відео видно, як дівчина вчиняє поранення тварині та нецензурно коментує свої жахливі дії. Порізи вона наносить гострим лезом. Також можна побачити, що це був не єдиний раз такого поводження з твариною, у собаки на носі уже є рани, які ще не загоїлись. Наразі відомо, що собака живий. 

Яке покарання

Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Ця стаття передбачає серйозне покарання — від п'яти до восьми років позбавлення волі та конфіскацію тварини. Наразі здійснюється робота із дівчиною, спрямована на її корекцію та виховання. Правоохоронці намагаються з'ясувати мотиви та обставини цього жахливого вчинку.

Інші випадки знущання з тварин

Нагадаємо, одеські правоохоронці закрили справу зі знущання з тварин в дельфінарії "Немо". У поліції зазначили, що склад правопорушення у танцях з морськими котиками відсутній. 

Також ми повідомляли, що в Одеській області поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо жорсткого поводження з собакою. Чоловік до смерті тварини бив її головою об дерево.

Одеса
Одеська область
тортури
Одеська ОДА
знущання
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