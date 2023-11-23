Скандал в одеському дельфінарії — правоохоронці закрили справу

Блогерка позує з тваринами у номері готелю. Фото: скриншот

Одеські правоохоронці закрили справу зі знущання з тварин в дельфінарії "Немо". У поліції зазначили, що склад правопорушення у танцях з морськими котиками відсутній.

Про це Новинам.LIVE повідомила одеська зоозахисниця з ГО "Закон природи" Яна Тітаренко.

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За її словами, це не перший випадок, коли правоохоронці закривають справу зі знущання з тварин.

"Я не здивована. Ми вже й раніше стикалися з такою поведінкою правоохоронців. Коли ми ледь живих сов забирали у живодерів та написали заяву до поліції — все само "зам'ялося", тому такий результат був цілком очікуваний", — сказала зоозахисниця.

Також вона вважає, що до справи "приклав руку" власник дельфінарію "Немо" Андрій Кісловський, який міг посприяти саме такому перебігу подій, адже його готель вже не вперше потрапляє у подібні скандали.

Слід зазначити, що за сім місяців розслідування правоохоронці жодного разу не повідомляли зоозахисникам про якісь зрушення у справі. Також не було жодної реакції від Держекоінспекції, яка мала однією з найперших "бити на сполох".

Деталі скандалу у "Немо"

У квітні одеський дельфінарій "Немо" втрапив у черговий скандал. Стало відомо, що морських тварин здають в оренду постояльцям однойменного готелю.

Історія почалася з того, що якась дівчина влаштувала зйомку з морськими котиками в люксовому номері готелю. Ця вихідка дуже обурила користувачів соцмереж, через що виник скандал. Після публічного розголосу блогери видалили компрометовні відео зі своїх особистих сторінок, проте все одно відео мандрують інтернетом.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо жорсткого поводження з собакою. Чоловік до смерті тварини бив її головою об дерево.