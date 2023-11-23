Скандал в одесском дельфинарии — правоохранители закрыли дело

Блогер позирует с животными в номере отеля. Фото: скриншот

Одесские правоохранители закрыли дело по издевательству над животными в дельфинарии "Немо". В полиции отметили, что состава правонарушения в танцах с морскими котиками нет.

Об этом сообщила одесская зоозащитница из ОО "Закон природы" Яна Титаренко.

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По ее словам, это не первый случай, когда правоохранители закрывают дело относительно издевательства над животными.

"Я не удивлена. Мы уже и раньше сталкивались с таким поведением стражей порядка. Когда мы едва живых сов забирали у живодеров и написали заявление в полицию — все само "замялось", поэтому такой результат был вполне ожидаем", — сказала зоозащитница.

Также она считает, что к делу "приложил руку" владелец дельфинария "Немо" Андрей Кисловский, который мог помочь именно такому ходу событий, ведь его гостиница уже не впервые попадает в подобные скандалы.

Следует отметить, что за семь месяцев расследования правоохранители ни разу не сообщали зоозащитникам о каких-либо сдвигах по делу. Также не было никакой реакции от Госэкоинспекции, которая должна была одной из самых первых "бить тревогу".

Детали скандала у "Немо"

В апреле одесский дельфинарий "Немо" попал в очередной скандал. Стало известно, что морских животных сдают в аренду постояльцам одноименной гостиницы.

История началась с того, что какая-то девушка устроила съемку с морскими котиками в люксовом номере отеля. Эта выходка очень возмутила пользователей соцсетей, из-за чего возник скандал. После публичной огласки блогеры удалили компрометирующие видео со своих личных страниц, однако все равно видео путешествуют по интернету.

Напомним, в Одесской области полицейские начали уголовное производство относительно жестокого обращения с собакой. Человек до смерти животного бил его головой о дерево.