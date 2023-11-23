Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Скандал в одесском дельфинарии — правоохранители закрыли дело arrow

Скандал в одесском дельфинарии — правоохранители закрыли дело

23 ноября 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Скандал в одесском дельфинарии — правоохранители закрыли дело
Блогер позирует с животными в номере отеля. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесские правоохранители закрыли дело по издевательству над животными в дельфинарии "Немо". В полиции отметили, что состава правонарушения в танцах с морскими котиками нет.

Об этом сообщила одесская зоозащитница из ОО "Закон природы" Яна Титаренко.

Читайте также:

По ее словам, это не первый случай, когда правоохранители закрывают дело относительно издевательства над животными.

"Я не удивлена. Мы уже и раньше сталкивались с таким поведением стражей порядка. Когда мы едва живых сов забирали у живодеров и написали заявление в полицию — все само "замялось", поэтому такой результат был вполне ожидаем", — сказала зоозащитница.

Также она считает, что к делу "приложил руку" владелец дельфинария "Немо" Андрей Кисловский, который мог помочь именно такому ходу событий, ведь его гостиница уже не впервые попадает в подобные скандалы.

Следует отметить, что за семь месяцев расследования правоохранители ни разу не сообщали зоозащитникам о каких-либо сдвигах по делу. Также не было никакой реакции от Госэкоинспекции, которая должна была одной из самых первых "бить тревогу".

Детали скандала у "Немо"

В апреле одесский дельфинарий "Немо" попал в очередной скандал. Стало известно, что морских животных сдают в аренду постояльцам одноименной гостиницы.

История началась с того, что какая-то девушка устроила съемку с морскими котиками в люксовом номере отеля. Эта выходка очень возмутила пользователей соцсетей, из-за чего возник скандал. После публичной огласки блогеры удалили компрометирующие видео со своих личных страниц, однако все равно видео путешествуют по интернету.

Напомним, в Одесской области полицейские начали уголовное производство относительно жестокого обращения с собакой. Человек до смерти животного бил его головой о дерево.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

18:20 В Одесской области появится новая трасса — детали

Актуальное по теме