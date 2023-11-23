Скандал в одесском дельфинарии — правоохранители закрыли дело
Одесские правоохранители закрыли дело по издевательству над животными в дельфинарии "Немо". В полиции отметили, что состава правонарушения в танцах с морскими котиками нет.
Об этом сообщила одесская зоозащитница из ОО "Закон природы" Яна Титаренко.
По ее словам, это не первый случай, когда правоохранители закрывают дело относительно издевательства над животными.
"Я не удивлена. Мы уже и раньше сталкивались с таким поведением стражей порядка. Когда мы едва живых сов забирали у живодеров и написали заявление в полицию — все само "замялось", поэтому такой результат был вполне ожидаем", — сказала зоозащитница.
Также она считает, что к делу "приложил руку" владелец дельфинария "Немо" Андрей Кисловский, который мог помочь именно такому ходу событий, ведь его гостиница уже не впервые попадает в подобные скандалы.
Следует отметить, что за семь месяцев расследования правоохранители ни разу не сообщали зоозащитникам о каких-либо сдвигах по делу. Также не было никакой реакции от Госэкоинспекции, которая должна была одной из самых первых "бить тревогу".
Детали скандала у "Немо"
В апреле одесский дельфинарий "Немо" попал в очередной скандал. Стало известно, что морских животных сдают в аренду постояльцам одноименной гостиницы.
История началась с того, что какая-то девушка устроила съемку с морскими котиками в люксовом номере отеля. Эта выходка очень возмутила пользователей соцсетей, из-за чего возник скандал. После публичной огласки блогеры удалили компрометирующие видео со своих личных страниц, однако все равно видео путешествуют по интернету.
Напомним, в Одесской области полицейские начали уголовное производство относительно жестокого обращения с собакой. Человек до смерти животного бил его головой о дерево.
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