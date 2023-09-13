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"Вирішив полегшити муки ": в Одесі викрили чоловіка, яки перерізав горло собаці

13 вересня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Вирішив полегшити муки ": в Одесі викрили чоловіка, яки перерізав горло собаці
Собака породи китайська-чубата. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поблизу ринку на вулиці Героїв Крут чоловік завдав декілька ударів ножем у шию собаки породи китайська-чубата. Від отриманих травм тварина померла на місці. Одеські правоохоронці викрили підозрюваного в такому жорстокому вбивстві. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Під час слідчих заходів правоохоронці аналізували відеозаписи з камер відеоспостереження, вивчили інформацію у соціальних мережах, опитали свідків та встановили особу, причетну до цього жахливого вчинку. Це 49-річний місцевий житель, якого затримали та вилучили у нього можливе знаряддя злочину для подальшої експертизи.

"Зі слів правопорушника, пес йому здався хворим та нещасним, тож він вирішив полегшити його муки, позбавивши життя ножем, який постійно носив при собі", — йдеться в повідомленні. 

Слідство продовжує розслідування, проводить експертизи, включаючи судово-ветеринарну. Розглядається питання щодо можливого повідомлення фігуранту про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі.

Яке покарання чекає на чоловіка

Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо жорстокого поводження зі собакою, відповідно до частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Винуватцю жорстокого поводження з тваринами загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Підозрюваний здає відбитки пальців. Фото: ГУНП в Одеській обалсті
Підозрюваний здає відбитки пальців. Фото: ГУНП в Одеській обалсті

Як розповіла зоозахисниця Ольга Золотай, чоловік, котрий вбив собаку, завдав їй не один удар ножем. Перехожі намагалися зупинити зловмисника, але той швидко втік з місця події. В мережі з’явилось відео (18+) з місця події, його можна переглянути за посиланням

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