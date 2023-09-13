"Вирішив полегшити муки ": в Одесі викрили чоловіка, яки перерізав горло собаці
Поблизу ринку на вулиці Героїв Крут чоловік завдав декілька ударів ножем у шию собаки породи китайська-чубата. Від отриманих травм тварина померла на місці. Одеські правоохоронці викрили підозрюваного в такому жорстокому вбивстві.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Жорстоке вбивство собаки в Одесі
Під час слідчих заходів правоохоронці аналізували відеозаписи з камер відеоспостереження, вивчили інформацію у соціальних мережах, опитали свідків та встановили особу, причетну до цього жахливого вчинку. Це 49-річний місцевий житель, якого затримали та вилучили у нього можливе знаряддя злочину для подальшої експертизи.
"Зі слів правопорушника, пес йому здався хворим та нещасним, тож він вирішив полегшити його муки, позбавивши життя ножем, який постійно носив при собі", — йдеться в повідомленні.
Слідство продовжує розслідування, проводить експертизи, включаючи судово-ветеринарну. Розглядається питання щодо можливого повідомлення фігуранту про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до загибелі.
Яке покарання чекає на чоловіка
Поліцейські розпочали кримінальне провадження щодо жорстокого поводження зі собакою, відповідно до частини 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Винуватцю жорстокого поводження з тваринами загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.
Як розповіла зоозахисниця Ольга Золотай, чоловік, котрий вбив собаку, завдав їй не один удар ножем. Перехожі намагалися зупинити зловмисника, але той швидко втік з місця події. В мережі з’явилось відео (18+) з місця події, його можна переглянути за посиланням.